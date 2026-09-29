Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Новини України Захищав Україну до останнього: на фронті загинув командир із Нікопольщини Ігор Тимощенко
29 вересня, 10:00
2

Захищав Україну до останнього: на фронті загинув командир із Нікопольщини Ігор Тимощенко

Вероніка Соцкова

Стало відомо про загибель на фронті захисника України Ігоря Тимощенка. Колишній сержант і командир відділення віддав життя, боронячи Україну від російських загарбників.

Про це повідомляє Виконавчий комітет Покровської міської ради.

Що відомо про загибель воїна?

Ігор Тимощенко Станіславович був колишнім сержантом і командиром відділення. Захисник віддав життя у боротьбі за незалежність і територіальну цілісність України. 

Прощання з Ігорем Тимощенком відбулося 28 вересня.

У громаді закликали зберегти пам'ять про полеглого захисника та його внесок у боротьбу України проти російської агресії.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким захисника. Світла пам'ять!

Кого втратила Україна через війну?

  • 27 вересня стало відомо про загибель захисника Михайлова Івана Івановича, 1 вересня 1979 року народження. Воїн був родом із Волині.
  • Під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку 14 вересня загинув житомирянин Андрій Татуревич. Військовий служив оператором БпЛА та захищав Україну на передовій.
  • У середу, 23 вересня, стало відомо про загибель військового Едуарда Семенова. Він був старшим солдатом, командиром відділення інженерних боєприпасів інженерно-саперного взводу. Захисник загинув ще 25 липня цього року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Пискунівка Святогірської міської громади Краматорського району Донецької області.У захисника лишились дружина та донька.

Пов'язані теми:

Новини України Загиблі на війні Втрати
Війна Росії з Україною