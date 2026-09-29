Захищав Україну до останнього: на фронті загинув командир із Нікопольщини Ігор Тимощенко

Стало відомо про загибель на фронті захисника України Ігоря Тимощенка. Колишній сержант і командир відділення віддав життя, боронячи Україну від російських загарбників.

Про це повідомляє Виконавчий комітет Покровської міської ради.

Що відомо про загибель воїна?

Ігор Тимощенко Станіславович був колишнім сержантом і командиром відділення. Захисник віддав життя у боротьбі за незалежність і територіальну цілісність України.

Прощання з Ігорем Тимощенком відбулося 28 вересня.

У громаді закликали зберегти пам'ять про полеглого захисника та його внесок у боротьбу України проти російської агресії.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким захисника. Світла пам'ять!

Кого втратила Україна через війну?