29 вересня, 10:00
Захищав Україну до останнього: на фронті загинув командир із Нікопольщини Ігор Тимощенко
Стало відомо про загибель на фронті захисника України Ігоря Тимощенка. Колишній сержант і командир відділення віддав життя, боронячи Україну від російських загарбників.
Про це повідомляє Виконавчий комітет Покровської міської ради.
Що відомо про загибель воїна?
Ігор Тимощенко Станіславович був колишнім сержантом і командиром відділення. Захисник віддав життя у боротьбі за незалежність і територіальну цілісність України.
Прощання з Ігорем Тимощенком відбулося 28 вересня.
У громаді закликали зберегти пам'ять про полеглого захисника та його внесок у боротьбу України проти російської агресії.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким захисника. Світла пам'ять!
Кого втратила Україна через війну?
- 27 вересня стало відомо про загибель захисника Михайлова Івана Івановича, 1 вересня 1979 року народження. Воїн був родом із Волині.
- Під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку 14 вересня загинув житомирянин Андрій Татуревич. Військовий служив оператором БпЛА та захищав Україну на передовій.
- У середу, 23 вересня, стало відомо про загибель військового Едуарда Семенова. Він був старшим солдатом, командиром відділення інженерних боєприпасів інженерно-саперного взводу. Захисник загинув ще 25 липня цього року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Пискунівка Святогірської міської громади Краматорського району Донецької області.У захисника лишились дружина та донька.