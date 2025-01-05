"Росія вбила друзів": у театрі Франка щемливо вшанували загиблих Ігоря Зиму та Олесю Сокур

У Києві внаслідок атаки "Шахедами" 1 січня загинули науковці Олеся Сокур та Ігор Зима. Того ж дня подружжя мало йти на виставу в театр імені Івана Франка.

Для цього Ігор Зима та Олеся Сокур навіть придбали квитки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Національного академічного драмтеатру імені Івана Франка у фейсбуці.

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Що сказали у театрі Франка про загиблих науковців у Києві

У повідомленні зазначено, що 1 січня Росія вбила їхніх хороших друзів та постійних глядачів театру імені Івана Франка. У цей день подружжя збиралося на виставу "Наталка Полтавка", але, як наголосили представники театру, Росія вирішила, що має право забрати їхні життя.

Це не війна. Це терор. Це злочин, за який немає і не може бути прощення,

– мовиться у дописі.



Олеся Сокур та Ігор Зима мали йти в театр Франка на "Наталку Полтавку" 1 січня / Фото з фейсбуку Національного академічного драмтеатру імені Івана Франка

Представники театру наголосили, що Олеся та Ігор були невіддільною частиною їхньої театральної родини.

"Їхні усмішки та неймовірна любов до мистецтва залишаться з нами назавжди. Наші щирі співчуття рідним, близьким та колегам загиблих", – зазначили в театрі.

До слова, під час російської атаки по Києву 1 січня уламки дронів впали на житловий будинок на вулиці Банковій, частково зруйнувавши два верхніх поверхи та спричинивши пожежу. Саме там проживали науковці Ігор Зима та Олеся Сокур, тіла яких виявили рятувальники під час пошукової операції.