Росія вбила видатного нейробіолога Ігоря Зиму та його дружину під час ранкової атаки по Києву

Росія вранці 1 січня атакувала Київ "Шахедами". На жаль, не минулося без жертв.

Стало відомо, що росіяни вбили видатного українського науковця Ігоря Зиму та його дружину. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на подругу сім'ї Дар'ю Душечкіну.

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Що відомо про Ігоря Зиму

Росія поцілила просто у квартиру науковця.

У першу атаку дронів на Київ 2025 року загинув наш друг, видатна людина, доктор наук Ігор Зима. Загинув всією родиною: разом з дружиною і котиком. Просто в себе вдома. В ліжку,

– написала Дар'я Душечкіна.

Раніше знайомі та друзі намагалися із ним зв'язатись, але він не відповідав на дзвінки. Вони сподівалися на краще.

"Сьогодні ворог, атакуючи місто, влучив у квартиру нашого друга Ігоря Зими, нейробіолога, професора, спеціаліста з запахів. Поки Ігор не бере слухавку, тримаємо кулаки", – ще вдень писав журналіст Олексій Бобровніков.

Відомо також, що у 2022 році на фронті біля села Микільське на Донеччині чоловік втратив пасинка.

Ігор Зима був доктором біологічних наук та працював у ННЦ "Інститут біології та медицини" Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Він також був керівником команди сервісу Інтегративна ЕЕГ – унікального комплексного дослідження головного мозку.

Його науковий стаж – понад 40 років. Він очолював групу науковців, які займаються дослідженнями в галузі нейро- та психофізіології.