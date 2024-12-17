Автор ідеї "брудної бомби": у ЦПД розповіли, чим "прославився" підірваний генерал Кіріллов
17 грудня на одного російського воєнного злочинця стало менше. У Москві на Рязанському проспекті був ліквідований генерал Ігор Кіріллов.
Відомо, що знищення Кіріллова – робота СБУ. Раніше відомство оголосило генералу про підозру у воєнному злочині за наказ застосовувати хімічну зброю проти Сил оборони України, передає 24 Канал із посиланням на коментар керівника ЦПД в ефірі телемарафону.
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Що відомо про ліквідованого Кіріллова
Ігор Кіріллов – генерал-лейтенант радіаційного та хімічного захисту збройних сил Росії.
Він одним із перших почав розповідати про "американські біолабораторії" в Україні. За воєнні злочини був під санкціями Великої Британії і США.
За словами керівника ЦПД Андрія Коваленко, Кіріллов був автором ідеї створення "брудної бомби" з відходів із атомної електростанції для того, щоб здійснити той чи інший теракт і звинуватити у цьому Україну.
До слова, у ЗСУ заявили, що окупанти застосовують хімічні речовини проти українських військових. Наразі вже 2 тисячі з них госпіталізовані, є щонайменше троє загиблих.