Автор ідеї "брудної бомби": у ЦПД розповіли, чим "прославився" підірваний генерал Кіріллов

17 грудня на одного російського воєнного злочинця стало менше. У Москві на Рязанському проспекті був ліквідований генерал Ігор Кіріллов.

Відомо, що знищення Кіріллова – робота СБУ. Раніше відомство оголосило генералу про підозру у воєнному злочині за наказ застосовувати хімічну зброю проти Сил оборони України, передає 24 Канал із посиланням на коментар керівника ЦПД в ефірі телемарафону.

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Що відомо про ліквідованого Кіріллова

Ігор Кіріллов – генерал-лейтенант радіаційного та хімічного захисту збройних сил Росії.

Він одним із перших почав розповідати про "американські біолабораторії" в Україні. За воєнні злочини був під санкціями Великої Британії і США.

За словами керівника ЦПД Андрія Коваленко, Кіріллов був автором ідеї створення "брудної бомби" з відходів із атомної електростанції для того, щоб здійснити той чи інший теракт і звинуватити у цьому Україну.

До слова, у ЗСУ заявили, що окупанти застосовують хімічні речовини проти українських військових. Наразі вже 2 тисячі з них госпіталізовані, є щонайменше троє загиблих.