Проведено майже 50 обшуків: поліція затримала "смотрящего" за Півднем України

Правоохоронці затримали "смотрящего" за Півднем України Ігоря Науменка на прізвисько "Наум". Його вважають ключовою фігурою у побудові злочинної вертикалі на території Миколаївської, Одеської та Херсонської областей.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національну поліцію України та Офіс генпрокурора.

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Чим займався "Наум" у злочинному світі?

У поліції зазначили, що вплив Ігоря Науменка поширювався як на кримінальне середовище регіонів, так і на місця позбавлення волі, де через підконтрольних осіб він призначав "смотрящих", контролював "чорну касу", координував обіг наркотиків і організовував тиск на ув'язнених та їхніх рідних.

Фігурант мав офіційне визнання серед російських "ворів у законі" – зокрема, таких як "Шакро Молодой", "Коба Руставський", "Гелані Сєдой" та інші. Під їхнім кураторством "Наум" звітував про свою діяльність і передавав частину кримінальних доходів у грошовий фонд, що використовувався для утримання злочинної структури та посилення її впливу. Саме через ці зв'язки він отримав статус "положенця", тобто виключне право впливати на кримінальні процеси у виправних установах півдня України,

– розповіли правоохоронці.

Поліцейські викрили та задокументували протиправну діяльність "Наума" спільно з оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань.

У межах досудового розслідування правоохоронці провели 50 санкціонованих обшуків у чотирьох регіонах України. За результатами спецоперації "смотрящого" було затримано.

Поліція викрила "Наума" та організацію злочинної діяльності на Півдні України / Фото Національної поліції України

"У межах розслідування задокументовано численні епізоди злочинного впливу. Один із них стосується спроби рейдерського захоплення агропідприємства. Бізнесмену, який відмовився діяти за вказівками "Наума" висунули вимогу – 550 тисяч доларів або добровільна передача майнового комплексу в Одеській області та 60 вантажівок. У разі відмови – підприємцю гарантували "проблеми"", – зазначили у поліції.

Окремо поліцейські зафіксували масштабні зловживання у СІЗО та колоніях. Зокрема, задокументовано випадок систематичного вимагання грошей у затриманого, який не визнав злодійських "правил".

Його залякували, погрожували фізичним насильством та ізоляцією. Через тиск і шантаж потерпілий змушений був переказувати кошти – загалом понад 86 тисяч гривень. Гроші надсилала його мати на рахунки, оформлені на підставних осіб, або ж поповнювала телефони "смотрящих",

– розповіли у Нацполіції.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомили про підозру за встановлення та поширення злочинного впливу та вимагання в особливо великих розмірах. Додатково повідомили про підозру ще двом особам – колишньому та чинному так званим "смотрящим" за Миколаївським слідчим ізолятором. "Наума" було взято під варту.

Санкції інкримінованих статей передбачають покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.