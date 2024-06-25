Причетний до масових репресій в Херсонській області: СБУ оголосила підозру генералу Росгвардії

Служба безпеки 25 червня оголосила підозру російському генералу Ігорю Турченюку. Окупанта звинувачують у масових репресіях стосовно українських громадян на правобережжі Херсонській області.

Турченюк є командувачем угруповання військ "Південь" Росгвардії. Воєнні злочини росіянин здійснював під час окупації області у 2022 році й продовжує здійснювати на лівобережжі й зараз.

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Генерал Турченюк здійснював репресії на Херсонщині

За даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення Росії підрозділи Ігоря Турченюка брали участь у захопленні правобережної території Херсонщини.

Під час окупації регіону Турченюк командував так званими «фільтраційними» групами росіян, які переслідували учасників руху опору. Крім того, за наказом російського генерала його підлеглі нападали на учасників акцій протесту, які виступали проти збройної агресії Росії,

– розповіли в СБУ.

В українській спецслужбі також зазначили, що під час розгону мирних зібрань окупанти викрадали людей прямо посеред вулиці та відвозили до російських катівень. Також підрозділи Росгвардії під керівництвом Турченюка чергували на блокпостах, де зупиняли та "конфісковували" автомобілі місцевих жителів, які хотіли виїхати на підконтрольну Україні територію.

"При цьому росіяни викрадали документи, гроші, мобільні телефони та інші особисті речі у власників та пасажирів авто", – сказали в СБУ.

У службі також зазначили, що напередодні звільнення Херсона підрозділи окупантів під командуванням Турченюка втекли на лівобережну частину області, де продовжують чинити воєнні злочини. За це колишній охоронець Путіна, а зараз очільник Росгвардії, Віктор Золотов нагородив угруповання окупанта орденом Жукова.

Зрештою слідчі Служби безпеки заочно повідомили Турченюку про підозру за статтею Кримінального кодексу України про планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни за попередньою змовою групою осіб.

Оскільки російський генерал перебуває на тимчасово окупованій частині території України, тривають комплексні заходи, щоб його знайти й покарати у судовому порядку.