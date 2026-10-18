"Зброя може не працювати": політолог вказав на наслідки ігор Трампа зі Starlink

Обмеження роботи Starlink і передачі розвідданих Україні спровокували політичний тиск у Сполучених Штатах. Ці дії безпосередньо підривають довіру до американського військово-промислового комплексу на світовій арені.

Про це політолог розповів в ефірі 24 Каналу.

Чому Європа шукає альтернативу зброї США?

Понад 70% американців підтримують українців, тому ініціатори заборон опинилися в ізоляції та були змушені виправдовуватися. Експерт наголосив, що маніпуляції зі зв'язком б'ють не лише по репутації Вашингтона, а й по військовій промисловості країни.

Оці всі манси з відімкненням Starlink – це удар не тільки по репутації США, це удар по військовій промисловості Сполучених Штатів Америки. Виявляється, американська зброя може не працювати у потрібний момент,

– каже Тарас Загородній.

Через такі прецеденти європейські країни змушені шукати стратегічну автономність. Зокрема, Німеччина та інші союзники, які зараз проводять масштабне переозброєння, ставлять логічне питання про доцільність закупівлі американської зброї, якщо її використання можуть раптово обмежити дистанційно.

Інтереси нафтогазового лобі

Попри політичні ігри, хаосу у відносинах між Києвом та Вашингтоном не передбачається, адже Пентагон та державний апарат мають чіткі зв'язки з Україною. Крім того, на захист економічних інтересів оборонного та нафтового секторів уже стала двопартійна група сенаторів.

Є конкретні інтереси нафтогазового лобі Сполучених Штатів Америки, які з Україною повністю співпадають. Їм не потрібна російська нафта на зовнішніх ринках,

– каже політолог.

Загородніцй додав, що процес знищення російської нафтової промисловості вже запущено, і його неможливо зупинити за будь-якого президента. Водночас Україна за час повномасштабної війни продемонструвала здатність самостійно бити по глибокому тилу ворога та вибудувала міцні партнерські відносини з іншими державами, такими як Велика Британія та Японія.

Нагадаємо, раніше авіаційний експерт Костянтин Криволап пояснював, що можливість обмежувати роботу Starlink та передавання розвідданих є цілком реальною. Водночас зупинення військових постачань зачепило б інтереси американського оборонного бізнесу, тому погрози припинити продаж зброї виглядають сумнівно.