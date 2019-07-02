IKEA в Україні змінює локацію: перший магазин відкриється в найбільшому ТРЦ

Шведський меблевий гігант IKEA підписав новий договір про відкриття першого магазину в Україні.

Де з'явиться перша в Україні IKEA?

Йдеться про відкриття точки площею приблизно 6 тисяч метрів квадратних у ТРЦ Blockbuster Mall у Києві, який планують запустити до кінця 2019 року, пише НВ Бізнес з посиланням на власні джерела.

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За даними видання, нідерландська компанія зі шведським корінням IKEA уже підписала відповідний договір.

Один зі співрозмовників видання – представник девелоперської компанії – уточнив, що у приміщенні, де планують відкрити магазин IKEA уже проводять зміни у плануванні з урахуванням вимог мережі.

Що відомо про Blockbuster Mall?ТРЦ розташований на проспекті Степана Бандери у Києві. Загальна площа комплексу 450 тисяч метрів квадратних, після відкриття він претендує на звання найбільшого в Україні.



Відкриття ТРЦ переносили кілька разів. Останньою запланованою датою було 31 травня 2019. Зараз остаточної дати не повідомляють, лише запевняють, що це відбудеться до кінця року.

Інтер'єр ТРЦ Blockbuster Mall у Києві напередодні відкриття: дивіться фото

Дивіться відео, як виглядає ТРЦ Blockbuster Mall після відкриття:

IKEA в Україні: що про це треба знати?

На початку березня 2019 стало відомо, що анонсоване відкриття першого в Україні магазину мережі IKEA знову переносять.

Спершу повідомлялось, що він з'явиться у Києві на території торгово-розважального комплексу Ocean Mall, що як Blockbuster Mall, належить засновнику компанії "Мандарин Плаза" Вагіфу Алієву. Датою відкриття нового ТРЦ називали 1 вересня 2019 року.

Пізніше стало відомо, що відкриття першої в Україні IKEA відкладається на невизначений термін і також змінюються умови виходу шведського меблевого гіганта на український ринок.