Польські F-16 перехопили російський літак-розвідник над Балтійським морем

Пара польських винищувачів F-16 перехопила російський літак-розвідник Іл-20 у понеділок, 12 серпня. Він виконував розвідувальну місію в міжнародному просторі над Балтійським морем.

Перехоплення було здійснено без порушення польських територіальних вод. У заяві також зазначено, що безпека повітряного простору є одним з пріоритетів Збройних сил Польщі.

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Що відомо про інцидент над Балтійським морем

У заяві Оперативного командування Збройних сил Польщі зазначили, що у понеділок, 12 серпня, польські F-16 здійснили перехоплення і візуальну ідентифікацію літака Росії, який виконував політ над Балтійським морем.

Польські винищувачі перехопили літак Іл-20, який виконував розвідувальну місію в міжнародному повітряному просторі, не порушуючи польських територіальних вод,

– мовиться у повідомленні.

У командуванні також зауважили, що безпека повітряного простору є одним з пріоритетів Збройних сил Польщі.

До слова, сенатор США Ліндсі Грем висловив думку, що Україна може запросити американських пілотів F-16, які вийшли на пенсію, допомогти у війні проти Росії. Про це він хоче особисто попросити Джо Байдена.