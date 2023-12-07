Усі зрадники України перебувають під загрозою після ліквідації Киви. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що всі вони є законними цілями для нашої держави.

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Як на вбивство Киви відреагували у Росії

Колишній народний депутат України Олег Царьов, який також перейшов на бік країни-агресорки, назвав вбивство Киви ударом по Росії. Цими словами він лише підтвердив страх всіх українських зрадників.

За словами Яковенка, в умовах війни такі люди, як Кива підлягають знищенню та є абсолютно законними цілями. Останній пост Киви про те, що він радить Володимиру Зеленському накласти на себе руки – це дрібна капость, але загалом всі його виступи мали антиукраїнський характер.

Щодо реакції на його смерть, то я помітив, що ніхто з його спільників, які разом з ним генерували ненависть до України, не сказали про Киву жодного доброго слова,

– підкреслив російський опозиційний журналіст.

Ще до вбивства його поливали брудом на російському телебаченні, зокрема на каналі пропагандиста Владіміра Соловйова проти Киви велась ціла інформаційна кампанія. Після смерті вже нічого поганого не говорять, але особливого співчуття також ніхто не висловив. Якщо говорити про офіційні структури, то реакція була лише від представника однієї партії.

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На думку Яковенка, всім іншим зрадникам також треба готуватися, особливо тим, які не просто втекли й заховалися, а тим, які активно виступають на російських телеканалах, продовжують шкодити Україні та брати участь в інформаційній війні проти неї.

"Зрадників ніхто не любить й не цінує. Але на цю ситуацію також вплинула особистість Киви. Він був настільки гротескною, огидною фігурою, що співчуття до нього мало хто відчуває, а його героїзацію навіть важко уявити", – зауважив Яковенко.

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