Незадоволені Путіним, – ексглава МЗС дав свою версію, що задумали в кремлівських елітах

Прокремлівський блогер Ілля Ремесло нещодавно розкритикував Володимира Путіна, а згодом опинився у психлікарні. Ймовірно, це спеціально підготовлена акція.

Ексочільник МЗС України, дипломат Володимир Огризко озвучив 24 Каналу думку, що у такий спосіб хтось хотів показати, що частина оточення Путіна не задоволена тим, що відбувається. Однак наразі невідомо, кому саме належить ця ідея.

Чому це вигідно для України?

Володимир Огризко припустив, що зараз навколо Путіна розгортаються певні рухи. Це може бути внутрішня сварка. Станом на зараз невідомо, чим вона закінчиться.

Відомо, що Ілля Ремесло завжди підтримував Путіна та поширював кремлівську пропаганду. Тому його допис із критикою російського диктатора може свідчити про сплановану історію.

Моя версія, що це підготовлена історія, яку дали можливість оприлюднити такому божевільному, напівбожевільному чи зовсім не божевільному Z-блогеру. Для того, щоб показати, що частина оточення Путіна не задоволена тим, що відбувається. Бо жодних цілей тут побачити неможливо,

– вважає дипломат.

Зараз складно сказати, чи це праворадикальна частина, яка хоче ще більшої крові, чи це псевдоліберально-демократична, яка бажає просто припинення війни та відновлення контактів із Заходом.

"Це ознака того, що навколо Путіна починаються певні рухи. Це однозначний висновок. Отже, це добре для України, якщо там всередині починається сварка", – підкреслив ексглава МЗС.

Цікаво, що ексспівробітник СБУ Іван Ступак припустив, чому z-блогер Ремесло виступив проти Путіна. Він озвучив дві версії. Перша – Ілля Ремесло проводив збори коштів, даючи посилання на криптогаманці, які є неробочими. Люди вважають, що це підстава. Друга – батьки Ремесла працюють у психлікарнях, тому влаштували цю історію, щоб його забрали до лікарні, аби убезпечити від долі Пригожина або Гіркіна.

Що заявив Ілля Ремесло?