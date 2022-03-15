Іллю Киву позбавили депутатського мандата, – ЗМІ

Проросійський політик Ілля Кива більше не народний депутат. Його позбавили мандата.

Про те, що Кива більше не нардеп, видання повідомляє з посиланням на інформацію від співрозмовників у Верховній Раді України.

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Кива більше не депутат

Ілля Кива більше не депутат – 335 голосів "за" його виключення,

– зазначило джерело.

Нагадаємо, очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова раніше повідомила тоді ще нардепу від "Опозиційної платформи – За життя" Іллі Киві про підозру. Згодом Державне бюро розслідувань оголосило його у міжнародний розшук.

Заява Киви перед початком повномасштабного вторгнення Росії

Уночі 24 лютого, за кілька годин до оголошення Володимиром Путіним офіційної війни Росії проти України, Ілля Кива з-за кордону заявив, що "українському народу потрібне звільнення". Він також повторив одну із тез російської пропаганди про те, що "українці, білоруси, росіяни – це один народ".

В Україну повертатися Кива не планує, бо в ній йде, мовляв, "не його війна".

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