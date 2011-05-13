Маск будує власне космічне місто Starbase: для чого, хто там житиме і як виглядатиме

На початку травня 2025 року стартовий майданчик SpaceX у південному Техасі офіційно отримав статус міста з космічною назвою – Starbase. Жителі території, що оточує базу запуску SpaceX поблизу пляжу Бока-Чіка, більшістю голосів підтримали утворення нової адміністративної одиниці, пише AP.

За підрахунками окружного виборчого відділу округу Кемерон, 212 мешканців проголосували за, лише шестеро – проти. Більшість виборців – це співробітники SpaceX, які проживають у цьому технопоселенні.

"Тепер це справжнє місто!" – написав Ілон Маск у своєму дописі на X. 24 Канал розповідає, що відомо про Старбейс та інші корпоративні міста.

Що таке Starbase та чому проти нього протестують

Starbase, або ж "Зоряна база", – це флагманський майданчик SpaceX, який виконує контракти для NASA і Пентагону. Саме звідси компанія планує відправити людей на Місяць, а в майбутньому – і на Марс.

Маск уперше заговорив про створення Starbase ще у 2021 році. Відтоді компанія не приховувала намірів трансформувати район у власне автономне місто, яке матиме інфраструктуру, підконтрольну корпорації.



Погруддя Ілона Маска у Старбейс / Фото AP Photo, Eric Gay, File

Ми потребуємо можливості розвивати Starbase як повноцінну спільноту,

– мовилося у листі генеральної менеджерки Starbase Кетрін Людерс до місцевої влади, датованому 2024 роком.

Компанія вже зараз керує дорогами, комунальними послугами, а також, за словами Людерс, забезпечує освіту та медичне обслуговування для мешканців території.

Попри підтримку місцевих політиків, новий статус викликав хвилю критики – особливо через побоювання, що Маск отримає ще більший контроль над регіоном, зокрема над доступом до громадського пляжу Бока-Чіка та однойменного державного парку. Ці території часто закриваються під час запусків, тестів двигунів або транспортування обладнання.

Законодавці Техасу розглядають супутні ініціативи, які могли б передати повноваження щодо закриття пляжу не округу, а новоутвореній міській раді Starbase. Один із законопроєктів передбачає навіть кримінальну відповідальність – до 180 днів ув'язнення – за порушення наказу про евакуацію пляжу.

У день голосування, попри спеку, на узбережжі зібралися десятки протестувальників. Організувала акцію екологічна мережа Південного Техасу за екологічну справедливість.

Одна з учасниць, Жозетт Інохоса, привела з собою маленьку доньку, яка будувала пісочні замки. Жінка каже, що її родина відпочиває тут поколіннями.



Протест у Бока-Чіка / Фото AP Photo, Valerie Gonzalez

Іноді пляж закрито, іноді нас просто не пускають. Це не нормально,

– каже місцева мешканка.

Ще один голос протесту – Крістофер Басалду, представник корінного народу Каррізо/Комекрудо, що здавна мешкає на землях, де Ріо-Гранде впадає в Мексиканську затоку. "Це не просто важливо, це – святе", – каже він про ці землі.

Попри символічний статус новоутвореного міста, Starbase займає скромну площу – лише 3,9 квадратного кілометра. Її перетинають кілька доріг, на узбіччях стоять трейлери та будинки середини XX століття. Та навіть у таких масштабах видно амбіції Маска – створити власне місто, збудоване навколо космосу, технологій та корпоративного контролю. А у Старбейс можна побачити результат культу особистості Маска – його бронзове погруддя.

За що критикують Ілона Маска: DOGE, Tesla та SpaceX

Попри технологічні досягнення та амбітні проєкти, Ілон Маск стикається з дедалі більшою критикою у США. Його участь у державному управлінні, політична активність та корпоративні практики викликають занепокоєння серед законодавців, активістів і громадськості. Не варто забувати й про вислови Маска проти України та маніпуляції зі Starlink.

Перш за все, призначення Дональдом Трампом Маска на чолі "Департаменту ефективності уряду" (DOGE) призвело до занепокоєння серед американців щодо потенційного конфлікту інтересів, оскільки SpaceX – великий урядовий підрядник. Законодавці також висловили побоювання, що його вплив у DOGE може принести користь його компаніям, особливо SpaceX, яка має контракти з Пентагоном та NASA.

Крім того, агресивні заходи DOGE зі скорочення витрат, зокрема звільнення працівників і закриття офісів, спричинили протести та юридичні виклики.

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Окремою темою став вплив репутації Маска на Tesla, яка вже зазнає труднощів на основних ринках. У квітні 2025 року продажі електромобілів, вироблених у Китаї, знизилися на 6% у порівнянні з попереднім роком, що стало сьомим поспіль місяцем падіння. У Європі продажі впали на 71% у Німеччині, 45% у Норвегії та 44% у Франції та Іспанії. Крім того, у 2025 році в США та Європі відбулися численні протести під гаслом TeslaTakeover проти діяльності Маска в DOGE та його впливу на уряд. Деякі власники Tesla, зокрема зірки, продали свої автомобілі на знак протесту, а політики закликали до розслідування його дій.

SpaceX також зіткнулася з критикою після кількарічної давнини звільнення восьми працівників, які відкрито критикували Маска. Це не рахуючи критику SpaceX за обмеження доступу до супутникового інтернету в зонах бойових дій, що впливало на військові операції України.

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Корпоративні міста в США: в чому проблема моделі "компанія-місто"

Попри весь негатив, який акумулює Ілон Маск останнім часом, корпоративні міста – все ж не його особиста забаганка. У США зростає тенденція до створення нових міст, ініційованих великими корпораціями. Ці проєкти, що поєднують житло, інфраструктуру та робочі місця, стають символом капіталізму нового часу.

Окрім Старбейс, Маск ще має план створення міста Снейлбрук (Snailbrook) поблизу Остіна в Техасі для працівників своїх компаній, зокрема Tesla та Boring Co. Проєкт передбачає будівництво житла за доступними цінами, однак деталі про нього залишаються обмеженими.



Проєкт містечка Google / Візуалізація Google

Не відстають і Google з Meta, але не завжди успішно. Зокрема, Google мала план проєкту Норт-Бейшор у Маунтін-В'ю, Каліфорнія, який передбачає 7 000 житлових споруд, офіси та громадські простори. Meta ж будувала Віллоу-Віледж у Менло-Парку з 1 700 житловими будинками та комерційною інфраструктурою.

Цікаво! У квітні 2024 року Google без особливого розголосу скасувала масштабний офісний проєкт Google Landings у районі Норт-Бейшор міста Маунтін-В'ю, Каліфорнія. Цей проєкт передбачав будівництво 800 000 квадратних футів офісних приміщень на площі 41 акр, зокрема п’ять п’ятиповерхових будівель і чотириповерховий паркінг, з'єднаний пішохідним мостом через струмок Перманенте. Компанія також обіцяла понад 44 мільйони доларів на розвиток інфраструктури та екологічні ініціативи, зокрема відновлення струмка.



Однак у грудні 2023 року Google звернулася до міської влади з проханням про припинення проєкту, посилаючись на необхідність адаптації своїх інвестицій у нерухомість до змін у потребах персоналу та бізнесу. Це рішення залишило будівельний майданчик недобудованим і поставило під сумнів реалізацію обіцяних громадських вигод, частина з яких вже була витрачена або запланована на інфраструктурні проєкти. Зокрема, два великі внески на загальну суму 20,8 мільйона доларів, призначені для модернізації струмка Перманенте та проєкту з нейтрального водоспоживання, були скасовані. Інші кошти, близько 23,8 мільйона доларів, були передані місту готівкою до отримання будівельного дозволу.



Скасування планів відображає ширшу тенденцію в політиці Google щодо оптимізації свого портфеля нерухомості на тлі економічного сповільнення та переходу до гібридної моделі роботи. У квітні 2024 року компанія також призупинила будівництво свого 80-акрового кампусу Downtown West у Сан-Хосе, який мав включати 7,3 мільйона квадратних футів офісних приміщень, тисячі житлових одиниць і 15 акрів парків. Ці проєкти були частиною ширшої угоди з девелопером Lendlease на суму 15 мільярдів доларів, яка охоплювала також проєкти в Саннівейлі та інших частинах Маунтін-В'ю. У листопаді 2023 року ця угода була розірвана за згодою сторін через зміну ринкових умов.



Плани довелося оптимізувати й Meta. У грудні 2024 року компанія Snowflake, яка спеціалізується на хмарних обчисленнях, уклала угоду про суборенду великого офісного кампусу в Менло-Парку, Каліфорнія, загальною площею 773 000 квадратних футів, який раніше належав Meta. Цей кампус, розташований на вулицях Constitution Drive та Independence Drive, складається з чотирьох будівель і має сучасні зручності, зокрема спортзал, кафе та паркінг.



Snowflake планує перевести сюди своїх працівників з менших офісів у Сан-Матео, підкреслюючи свою прихильність до регіону затоки Сан-Франциско як до центру технологічних інновацій. Хоча компанія офіційно перемістила свою штаб-квартиру до Бозмена, штат Монтана, у 2021 році, вона продовжує розширювати свою присутність у Каліфорнії, де зосереджено значну частину її робочої сили.

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Серед інших цікавинок – у Флориді працюють над проєктом Babcock Ranch. Це місто, повністю забезпечене сонячною енергією. Проєкт передбачає будівництво 19 000 житлових будинків та створення 20 000 робочих місць. Його будівництво розпочалося у 2015 році, а перші мешканці переїхали сюди у 2018-му. Місто створене девелоперською компанією Kitson & Partners, яку очолює колишній гравець НФЛ Сід Кітсон, з амбітною метою – довести, що сталість, технології й урбаністика можуть співіснувати в гармонії.

Babcock Ranch живиться винятково від сонячної електростанції потужністю понад 150 мегаватів, збудованої у партнерстві з Florida Power & Light. У межах міста діє енергосистема з накопичувачами, здатна забезпечити стабільне постачання навіть у похмуру погоду. Територія міста спроєктована у такий спосіб, щоб 90% простору зберігалися у вигляді природних зон, лісів, водно-болотних угідь та сільськогосподарських угідь. Поруч розташований природний заповідник Babcock Preserve.

Місто розраховане на понад 50 тисяч мешканців і передбачає інфраструктуру з житлом, школами, лікарнею, магазинами, громадськими просторами та офісами. Його вулиці спроєктовані для велосипедного і пішохідного руху, а громадський транспорт передбачає автономні автобуси. Системи освітлення, зрошення та управління дорожнім рухом автоматизовані й працюють на основі сенсорів та алгоритмів штучного інтелекту.

Цікаво! Історично компанії створювали міста для своїх працівників, як-от Герші в Пенсільванії чи Стейнвей у Нью-Йорку. Ці міста забезпечували житло та інфраструктуру, але також викликали питання щодо контролю компаній над життям мешканців.

Сучасні корпоративні міста в США відображають нову хвилю урбаністичного розвитку, де приватні компанії беруть на себе роль містобудівників. Утім, ці плани їм доводиться коригувати.

Такі проєкти поєднують інфраструктуру, робочі місця та житло в одній екосистемі під контролем корпорацій – часто із власними правилами, сервісами й обмеженим доступом для сторонніх. Попри обіцянки інновацій і розвитку, вони викликають суперечки щодо прозорості управління, прав місцевих жителів і довгострокового впливу на громади та навколишнє середовище. Виникає питання: чи стануть ці міста моделлю майбутнього, чи черговою формою корпоративної ізоляції та культу особистості в стилі технократії.