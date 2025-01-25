Ілону Маску відмовили в офісі у Білому домі

Керівниця апарату адміністрації президента США Дональда Трампа Сьюзі Вайлс відмовила Ілону Маску у запиті на постійний офіс у Західному крилі Білого дому. Маск претендував на офіс у кількох метрах від Овального кабінету.

Вайлс заявила, що не любить людей, які "хочуть бути зіркою". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Який кабінет хотів собі Ілон Маск

Маск, якого призначили очільником новоствореного "Департаменту урядової ефективності" (DOGE), сподівався отримати кабінет неподалік від Овального кабінету. Втім, його команду розмістять в адміністративній будівлі Ейзенхауера, яка розташована на території Білого дому, але знаходиться в декількох хвилинах ходьби від основного комплексу.

На початку тижня Дональд Трамп підтвердив, що Маск не матиме кабінету в головній будівлі, зазначивши, що його команда складатиметься з близько 20 людей.

Водночас 20 січня стало відомо, що колишній кандидат у президенти США Вівек Рамасвамі, якому також пропонували посаду в DOGE, планує відмовитися від неї, щоб балотуватися на посаду губернатора штату Огайо.

Ідея створення нового міністерства, яке очолять Маск і Рамасвамі, була анонсована адміністрацією Трампа в листопаді 2024 року. Президент зазначив, що цей орган відповідатиме за масштабну реформу уряду, співпрацюючи з Білим домом і Адміністративно-бюджетним управлінням. Метою нової структури є підвищення ефективності роботи державного апарату.