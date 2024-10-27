Глава NASA закликає розслідувати ймовірні контакти Маска з Путіним, – CNN

Напередодні ЗМІ повідомили, що Ілон Маск підтримує регулярні контакти з російським диктатором з кінця 2022 року. Адміністратор NASA закликав розслідувати це.

Білл Нельсон закликав провести розслідування щодо ймовірних "регулярних контактів" засновника SpaceX і союзника Дональда Трампа Ілона Маска з Путіним, пише CNN.

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У NASA закликають розслідувати контакти Маска з Путіним

Звіт, в якому йдеться про те, що Маск обговорював з російським диктатором "особисті теми, бізнес і геополітичну напруженість", викликає занепокоєння з приводу національної безпеки. Адже відносини SpaceX з NASA й американськими військовими могли надати мільярдеру доступ до конфіденційної урядової інформації та розвідданих США.

Я не знаю, чи правдива ця історія. Я думаю, що її слід розслідувати. Якщо історія про те, що між Ілоном Маском і президентом Росії були численні розмови, правдива, то я думаю, що це повинно викликати занепокоєння, зокрема, у NASA, Міністерства оборони, деяких розвідувальних служб,

– сказав Білл Нельсон.

До речі, деякі американські чиновники минулого року висловлювали занепокоєння контррозвідки щодо взаємодії Маска з такими супротивниками США, як Росія. Однак, розвідувальне співтовариство остерігається вивчати ці взаємодії, адже йдеться про громадянина США, зазначив посадовець, знайомий з цим питанням.

Також кілька чиновників Білого дому заявили, що вони не знали про контакти Маска з Путіним. Видання зазначає, що знання про ці переговори "схоже, є ретельно охоронюваною таємницею в уряді". Втім, факт таких переговорів підтвердили кілька нинішніх і колишніх американських, європейських і російських чиновників.

Речник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що бачив повідомлення, однак Білий дім "не в змозі підтвердити" його, і відклав питання щодо Маска.

Представник Пентагону повідомив виданню, що Міноборони не коментує "допуск, перевірку або статус будь-якої особи, а також питання політики безпеки персоналу в контексті повідомлень про дії будь-якої особи".

Прессекретар кремлівського диктатора заявив, що Маск і Путін нібито мали "лише одну телефонну розмову". За словами Пєскова, вони нібито обговорювали "космос, а також сучасні й майбутні технології".