Порівнювали з Сімбою та The Beatles: мережа вибухнула мемами з Ілоном Максом на мітингу Трампа

Американський бізнесмен Ілон Маск, який послідовно підтримує Дональда Трампа на виборах у президенти США, виступив на передвиборчому мітингу політика в Пенсильванії. Під час цієї події власник соцмережі Х стрибав і всіляко виявляв свою прихильність Трампу.

Після цього мережа буквально вибухнула смішними картинками та постами про американського підприємця. Які меми створили про Ілона Маска після його стрибків на мітингу Трампа – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Які меми ширили про Маска після мітингу Трампа

Під час виступу Дональда Трампа у Пенсильванії Ілон Маск, вочевидь, був дуже енергетично заряджений та усіляким чином намагався показати свою підтримку та прихильність американському президенту.

Фотографам вдалося зафільмувати кадр, де власник соцмережі Х перебуває радісний з руками дороги та відкритим пузом. Це фото миттєво завірусилося у мережі та породило величезну кількість мемів.

На деяких фото Маска зобразили як Сімбу з мультфільму "Король Лев", а на інших порівняли з The Beatles, баскетбольним гравцем і навіть рестлером.

Фото з Ілоном Маском породило величезну кількість мемів / Фото з соцмереж

Найбільшу кількість мемів з Маском ширять, звичайно ж, у соцмережі Х. Користувачі порівнюють бізнесмена з героями з "Титаніку", артистами та танцюристами.

Радісна поза Маска на мітингу Трампа породила смішні меми / Фото з акаунту @SoGoodWeNamedlt у соцмережі Х

Деякі користувачі навіть створили анімовані відео з мемами з Маском. На одному з них бізнесмен разом з Трампом перетворюються на кульки та злітають.

Трамп і Макс "перетворилися на кулі" та злетіли / Відео з акаунту @trollberry у соцмережі Х

А хтось порівняв Ілона Маска з голодним котиком, який хоче їсти, але його господар дивиться мітинг політика з Республіканської партії.

Маска порівняли з голодним котиком / Фото з акаунту @drefanzor у соцмережі Х

Дійшло навіть до того, що Ілона Маска порівнювали з раніше відомими мемами. Так, бізнесмена підставили до картинки з відомою білкою.

Ілона Маска порівняли з білкою / Фото з акаунту @DoctorLFC у соцмережі Х

До слова, під час передвиборчого мітингу Трампа у Пенсильванії Маск сказав, що республіканець має перемогти на виборах. За словами бізнесмена, Трамп має виграти, щоб "зберегти демократію в Америці".