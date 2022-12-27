Маск відповів на "прогнози" Медведєва на 2023 рік: його слова обурили спільноту Twitter

Заступник голови ради безпеки Росії Дмітрій Медведєв вирішив зробити свій прогноз на 2023. Його "передбачення" стосуються світової політики.

Колишній президент Росії заявив, що всі перед Новим роком роблять "найнесподіваніші та навіть найабсурдніші" прогнози, тож він вирішив видати свій.

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Що мав на увазі Маск

Зокрема він заявив, що Ілон Маск стане президентом США. Американський мільярдер відповів на його заяву.

Маск відповів на твіт росіянина досить лаконічно, написавши "епічний тред!".

Що ж саме назвав Ілон Маск "епічним" – невідомо. Російський політик "пророкує" тяжкий рік із війнами та геополітичними катастрофами для країн Заходу, падіння економіки, здорожчання енергоносіїв і президентство у США для Ілона Маска.

Думки підписників мільярдера розділилися: одні почали писати, що Маск "тролить" Медведєва, інші – почали його звинувачувати у підтримці росіянина. Найбільше реакцій зібрали саме коментарі останніх.

Як реагує мережа на слова Маска

Зокрема, титулований шахіст Гаррі Каспаров відреагував на слова Маска. Він знову ж таки розкритикував мільярдера.

"Коли я думав, де Маск знайде "свого Медведєва" – нікчемного підлабузника – на посаду генерального директора Twitter, я мав включити самого Медведєва. Хоча хто тут більший підлабузник – незрозуміло… Досить жалюгідно, що державним чиновникам авторитарних країн, де Twitter заборонений, тут дозволено займатися пропагандою. Медведєв також відкрито пропагує російський терор і геноцид в Україні. Я вважаю, що це теж епічно", – відповів він Маску.

Журналіст і письменник Джон Свіні назвав Маска "корисним ідіотом":

"Медведєв, цитуючи професора Дональда Рейфілда, є "адвокатом Аль Капоне". А ти, Ілон Маск, є корисним ідіотом для серійного вбивці в Кремлі".

Також користувачі нагадували про заперечення Маском політичних зв’язків з Кремлем і також запитували: а що ж він там знайшов такого "епічного"?

Повний "прогноз" Медведєва

Отже, за прогнозом Медведєва у 2023 році може статися таке: