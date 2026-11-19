Ілон Маск 19 листопада закликав співчувати не лише українським, а й російським військовим на фронті. Він стверджує, що призовників з Росії примушують іти на смерть, а позиція виправдання будь-яких дій проти них є хибною.

Про це засновник SpaceX заявив під час інтерв'ю журналісту Ендрю Россу Соркіну на саміті DealBook.

Що саме сказав Маск?

Він наголосив, що гине молоде покоління, яке більше ніколи не повернеться до своїх родин.

Ви повинні мати емпатію не лише до українських хлопців, які гинуть, а й до російських, тому що вони призвані та змушені йти на цю лінію. Ніхто добровільно не йде на лінію просто для того, щоб загинути від удару безпілотника. Ці сини більше ніколи не побачать своїх батьків,

– заявив Маск.

Критика спрощеного сприйняття війни

Водночас він розкритикував риторику, за якої будь-які дії щодо росіян вважаються автоматично виправданими. Маск зазначив, що публічне сприйняття війни стало надто категоричним.

Я вважаю, що було занадто багато цього "Україна добра, Росія погана. Все, що зроблено з росіянами, можна виправдати". Це недоброзичлива річ і жахлива позиція,

– висловився він.

Зазначимо, що Ілон Маск у цій самій розмові наголосив, що Starlink є цивільною супутниковою мережею, яку не слід використовувати для наступальних військових операцій.

За його словами, для таких цілей призначена окрема система Starshield, що перебуває під контролем уряду США.

Разом із тим Маск повторив кремлівський наратив про нібито організований США "державний переворот" в Україні.