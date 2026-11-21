18 листопада американський мільярдер Ілон Маск виступив на DealBook Summit, організованому The New York Times, де відзначився цілою низкою доволі неоднозначних, а подекуди навіть скандальних заяв.

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Маск дав доволі розгорнуте інтерв'ю, де зачепив безліч тем, – від колонізації космосу та розвитку ШІ, до американських виборів та війни в Україні. І останнє тут, звісно, найбільш примітне. Причому деякі з тверджень Маска вже традиційно відверто суперечать реальності, тоді як інші – його власним же ж заявам, зробленим раніше.

24 Канал розібрав інтерв'ю Ілона Маска щоб зрозуміти, чому мільярдер повторює кремлівські наративи про Україну, як пояснює обмеження роботи Starlink та чому раптом намагається дистанціюватися від MAGA-трампізму після ніщивної поразки республіканців на американських мідтермах.

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Однією з головних тем інтерв'ю стала війна Росії проти України, під час обговорення якої Маск вирішив насамперед похизуватися власними заслугами.

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За словами мільярдера, саме завдяки його супутниковій системі Starlink українським військовим вдалося зберегти зв'язок після початку російського вторгнення у 2022-му році, а слідом і втримати російську навалу.

Я думаю, що не буде перебільшенням сказати, що жодна приватна особа не зробила для України більше, ніж я. Я особисто подбав про те, щоб Starlink був розгорнутий в Україні ще до початку російського вторгнення. А коли Росія вторглася, росіяни вивели з ладу всі засоби зв'язку… Залишилася лише одна система, яку вони не змогли вивести з ладу, – Starlink. І якби українці не мали Starlink, уся їхня лінія фронту обвалилася б, оскільки вони залишилися б без зв'язку, а Росія перемогла б. І скажіть мені, хіба це схоже на проросійські дії? – заявив Ілон Маск.

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І наспраді Маск десь правий, аже переваги, які українській армії надає Starlink, дійсно важко переоцінити. Втім, він дещо перебільшує власну значущість, а заразом забуває про допомогу з боку інших держав і прямий заробіток на проданих в Україну терміналах. Адже значну частину Starlink для України закупили західні партнери, зокрема Польща та США, які також оплачували і їхню роботу.

Український солдат розгортає систему Starlink / Фото – Генштаб ЗСУ

За даними Reuters, станом на 2025 рік Варшава придбала близько 25 тисяч терміналів Starlink і витратила на це до 89 мільйонів доларів. До речі, про це постійно нагадує Маску у його власній соцмережі, яка тепер називається X, один з його топ фоловерів – міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Та значно примітнішою виявилася чергова спроба Маска зняти з себе відповідальність за обмеження роботи Starlink для ЗСУ.

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Мільярдер наполягає, що його компанія ніколи не відключала зв'язок для України, а лише відмовляла у дозволі на його використання для наступальних операцій. Мовляв, він не хоче особисто ухвалювати рішення, які можуть "призвести до загибелі людей", адже за це має відповідати Пентагон, в керуванні якого перебуває система Starshield.

Втім, у тому ж матеріалі Reuters пише, що восени 2022-го року Маск прямо наказав обмежити роботу Starlink у частині Херсонської області під час українського контрнаступу. За свідченнями військових, це призвело до втрати зв'язку з підрозділами та безпілотниками. Тобто йдеться не лише про відмову активувати покриття в окупованому Криму, як стверджував Маск раніше, а й про обмеження зв'язку на територіях, де українська армія проводила масштабну операцію з деокупації області.

Проблеми зі Starlink та військовою системою Starshield виникли знову восени 2026-го року, коли відносини Києва з адміністрацією Білого Дому відчутно охололи.

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Американські сенатори Джин Шахін та Кріс Кунс повідомили, що обмеження зв'язку у жовтні та листопаді заважали українським дронам-перехоплювачам захищати українські міста від російських атак. Сенатори зажадали від SpaceX пояснення, хто саме ухвалював ці рішення та чи погоджував їх американський уряд.

Проте Маск і тут відкинув всі звинувачення та заявив, що Зеленський нібито навмисно плутає цивільний Starlink із військовим Starshield. Коли журналіст запитав, чи означає це, що український президент говорить неправду, мільярдер відповів максимально прямо:

Він бреше. І насправді він говорить про те, що хоче використовувати Starlink у військових цілях, зокрема для проведення наступальних військових операцій, – каже Маск.

Хто ж насправді бреше – дуже хочуть з'ясувати переможці проміжних виборів. Вони вже пообіцяли провести відповідні слухання та хочуть дуже прискіпливо розпитати про все пана Ілона. Він, до речі, також до цього готується й, за повідмоленнями FOX News, вже підшукав собі лобістів з демократичного табору.

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Допис FOX News про маневри Ілона Маска:

Як Маск маніпулює фактами навколо війни

Утім, найбільше Маск відзначився скандальною заявою щодо причин російського вторгнення. Він навіть готовий визнати Росію агресором, але при цьому активно просуває давню тезу кремлівської пропаганди про нібито організований США державний переворот в Україні у 2014-му році.

Це правда, що з погляду вторгнення Росія є агресором. Але також правда й те, що ми, Америка, організували державний переворот, щоб повалити демократично обраного проросійського президента України. Мене це не дивує. Це наступальна дія. І без допомоги Державного департаменту США та інших американських відомств цього б не сталося. Це, безумовно, акт агресії, – Маск коментує події 2014-го року в Україні з використанням конспірології.

Щоправда, як це часто буває, коли складні процеси намагаються пояснити простими речами, Маск плутається у причинно-наслідкових зв'язках. Адже Революція Гідності розпочалася після відмови Віктора Януковича підписувати угоду про асоціацію з ЄС, а масовою стала після жорстокого побиття студентів силовиками. Згодом протистояння призвело до розстрілів протестувальників та втечі Януковича з Києва за сприяння Росії. А вже після цього Москва анексувала Крим та розпалила війну на Донбасі. При цьому ті операції вона сильно планувала заздалегідь.

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І хоча США дійсно підтримували українську опозицію та намагалися впливати на політичні процеси в Україні, жодних достовірних доказів того, що Вашингтон безпосередньо організував Революцію Гідності, досі не представлено.

Ба більше, Маск не те, щоб не навів якихось доказів своїм словам, він навіть не пояснив, на чому взагалі ґрунтується його твердження. Адже підтримка опозиції та організація державного перевороту – далеко не одне й те саме. І він це добре знає, бо сам активно підтримує опозиційні сили в Європі, наприклад, німецьку партію AfN або британську Reform UK.

При чому, його ж президент Дональд Трамп примудрився створити антиприклад цьому наративу, адже якби Сполучені Штати мали таку повноту дій на світовій арені і могли шляхом революцій легко змінювати уряди, тоді бомбити Іран, ймовірно, все ж не довелося б.

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Втім, Маск був "дивним" і до своєї дружби з Трампом. Він давно перебуває в полоні мережевої конспіролоігії, а найтрагічніше в тому факті є те, що та конспірологія пропагує російський погляд на події.

Наприклад, давня теза Маска про "помилку Хрущова" не є природньою для американського політичного дискурсу та ймовірно була нав'язана мільярдеру ззовні.

Але повернемось до скандального інтерв'ю. Як вишенка на торті, добродій Ілон Маск закликав людей співчувати не лише українським воїнам, що захищають свою країну від іноземного вторгнення, а й російським солдатам, яких нібито примусово відправляють на фронт. Цим американський мільярдер повторив тезу російської пропаганди про "наших мальчиків".

Поблема лише в тому, що більшість росіян свідомо та цілком добровільно підписують контракти з Міноборони Росії заради грошей або з інших, вже власних ідеологічних мотивів.

І ви повинні співчувати не лише українським хлопцям, які гинуть, а й російським. Адже їх призивають до армії та змушують іти на передову. Ніхто добровільно не йде на фронт лише для того, щоб загинути від удару безпілотника… І я думаю, що цього вже було надто багато. Україна – хороша, Росія – погана. Усе, що роблять із росіянами, можна виправдати. Це жорстока позиція, і дотримуватися її просто жахливо, – заявив Ілон Маск.

Отже, визнаючи Росію агресором, Маск водночас намагається виправдати її дії нібито втручанням США, а відповідальність за продовження війни перекладає також на Україну. Адже в його картині світу є не лише "агресор Путін", а й "брехун Зеленський" та "підступний американський Держдеп".

І якби такі заяви робив черговий пересічний прихильник теорій змови в соцмережі X, на них можна було б не звертати уваги. Проблема в тому, що їх поширює один із найвпливовіших мільярдерів світу, який ще донедавна був одним із головних союзників Дональда Трампа. Щоправда, тепер Маск, схоже, вирішив дещо переглянути власні політичні переконання.

Від "темного МАГА" до друга демократів: чому Маск раптом змінив політичні погляди

Проблеми з послідовністю у Маска можна простежити не лише щодо України, а й у його власних політичних поглядах. Адже під час того ж інтерв'ю мільярдер несподівано заявив, що взагалі не є прихильником руху MAGA Дональда Трампа, а свої погляди вважає цілком поміркованими. Ба більше, за словами Маска, він навіть не до кінця розуміє, що саме означає MAGA (Make America Great Again – "Зробімо Америку великою знову").

Я не належу до MAGA. Принаймні я не зовсім розумію, що саме означає MAGA. Але якщо йдеться про сліпу підтримку політики Республіканської партії, то я точно не належу до таких людей. Я вважаю, що в обох партій є як позитивні, так і негативні сторони, – Ілон Маск публічно "перевзувається".

Щоправда, ще у жовтні 2024 року, виступаючи на передвиборчому мітингу Трампа в Пенсильванії, Маск у чорній кепці із символікою MAGA гордо заявляв, що він не просто МАГА, він – темний МАГА (dark MAGA). Трохи згодом найбагатша людина світу стала одним із найбільших спонсорів республіканців, а після перемоги Трампа навіть отримала провідну роль у створеному під нього Департаменті ефективності уряду (DOGE), покликаному зменшити державні витрати.

Діяльність DOGE мала катастрофічні для США наслідки і відповідальність за це несе особисто Ілон Маск. Згодом історія з DOGE вилилась у особистий конфлікт між Маском і Трампом та призвела до розриву їхнього "броманса". Але навіть після цього Маск не перестав бути "бізнес-янголом" для трампістів.

Ілон Маск та Дональд Трамп перед Білим Домом / Фото – Getty Images

За підрахунками видання Fortune, лише на проміжних виборах 2026 року Маск витратив близько 445 мільйонів доларів на підтримку Республіканської партії. Втім, навіть такі велетенські кошти не допомогли партії Дональда Трампа зберегти більшість у Конгресі. Причому сам Маск врешті визнав поразку та навіть пошкодував про свої витрати.

Я почуваюся доволі дурним через те, що витратив стільки коштів, але майже не побачив результату. Хоча, можливо, без цих грошей усе було б набагато гірше. Утім, це переконливо доводить, що американські вибори залежать не лише від грошей… Тож, якби я міг повернути час назад, то витратив би менше грошей і не приділяв би цьому стільки особистої уваги, адже зараз я зосереджений на розвитку SpaceX і Tesla, – жалкує Маск про витрачені кошти.

Політичні симпатії Маска цілком можуть пояснюватися не лише його переконаннями, а й власними бізнесовими інтересами, і особливо показовими тут стали результати виборів у Техасі. Річ у тім, що Маск роками конфліктував із демократичною владою Каліфорнії, через що у 2021-му році навіть переніс штаб-квартиру Tesla до Техасу, а у 2024-му оголосив про переїзд штаб-квартир SpaceX та X. Однією з головних причин останнього рішення став каліфорнійський закон щодо гендерної ідентичності школярів, який мільярдер назвав "останньою краплею".

Республіканці безперервно керували Техасом з 1995 року / Фото – Facebook

І ось тепер, після десятиліть панування республіканців, губернаторкою Техасу несподівано обрали демократку Джину Хінохосу. Причому майбутня очільниця штату вже розкритикувала рішення попередньої адміністрації надати проєкту Маска Terafab податкові пільги на 1,7 мільярда доларів.

Вона також виступала проти безконтрольного розвитку датацентрів, які споживають величезну кількість електроенергії та води. Здавалося б, для Маска це черговий привід звинуватити демократів у всіх можливих гріхах та пригрозити новим переїздом. Однак цього разу мільярдер несподівано змінив тон.

Я думаю, що нова губернаторка насправді буде доволі поміркованою. Не думаю, що вона належить до ультралівих політиків. І, судячи з усього, що я про неї чув, гадаю, з Джиною на посаді губернаторки в Техасі все буде гаразд. Тож у цьому питанні я не бачу особливих проблем. Я справді вважаю, що певний баланс влади – це добре. Знаєте, загалом краще, коли президентська посада, Сенат і Палата представників не перебувають під контролем однієї партії, – коментує мільярдер перемогу Хінохосу в Техасі.

Зрештою, схоже, що така от "політична поміркованість" виявилася для Маска значно привабливішою за "темного МАГА", особливо після настільки розгромної поразки республіканців. Адже тепер, коли Трамп стає "кульгавою качкою", а демократи з січня 2027-го року контролюватимуть обидві палати Конгресу та владу в штаті, де зосереджена значна частина його бізнесу, мільярдеру доведеться шукати з ними спільну мову. І, судячи з цього інтерв'ю, він уже почав це робити.

Загрози для людства та колонізація космосу: про що також сказав Ілон Маск

Попри гучні політичні заяви, значну частину інтерв'ю Маск присвятив власним бізнесовим успіхам і майбутньому технологій. Зокрема, мільярдер прокоментував нещодавній скандал із подальшим звільненням свого давнього друга Дженсена Хуанга з посади генерального директора Nvidia.

На його думку, керівництво компанії припустилося величезної помилки, позбувшись людини, яка перетворила Nvidia на одного зі світових технологічних лідерів.

Уявіть, що ви керуєте "Чикаго Буллз" (клуб NBA, який домінував в 1990-х – 24 Канал), зараз середина вашого другого сезону, команда перебуває на переможній серії, а ви раптом вирішуєте вигнати Майкла Джордана. Як на мене, це не надто розумне рішення. Я думаю, що насправді немає нікого, хто міг би замінити Дженсена. Адже він фактично виконує роботу кількох людей одночасно… Він має багаторічні зв'язки, які вибудовувалися десятиліттями, і він неймовірно добре розуміється на технологіях, – Маск розкритикував рішення Ради директорів Nvidia.

Цукерберг, Хуанг та Маск під час попереднього візиту Трампа в Китай / Фото – Getty Images

Ба більше, Маск підтвердив, що особисто спілкувався з Хуангом після його звільнення та навіть припустив, що міг би запросити ексдиректора Nvidia працювати до однієї зі своїх компаній. І доволі іронічно, що Маск захищав свого друга на тлі скандалу, пов'язаного з китайською шпигункою, при цьому перебуваючи в самому Китаї разом із Дональдом Трампом.

Окремо Маск поділився доволі похмурими прогнозами щодо майбутнього людства. За його словами, рано чи пізно Земля неминуче зіткнеться з глобальною катастрофою, причиною якої може стати ядерна війна, падіння величезного астероїда, виверження супервулкана або навіть штучно створений вірус. Причому мільярдер переконаний, що питання полягає не в тому, чи станеться така катастрофа, а в тому, коли саме.

Водночас Маск прогнозує стрімкий розвиток штучного надінтелекту та появу величезної кількості роботів, які в майбутньому потребуватимуть значно більше інфраструктури для обміну інформацією, ніж люди. Однак сам мільярдер не виключає і небезпеки з боку ШІ. Зокрема, коментуючи співпрацю з компанією Anthropic, він заявив, що готовий розірвати з нею контракти, якщо вважатиме, що її діяльність становить серйозну загрозу для людства.

Мушу сказати, що жоден із тих, з ким я зустрівся в Anthropic, не викликав підозр у мого внутрішнього "детектора зла" (evil detector). До того ж це відносно короткострокові угоди, які будь-яка зі сторін може розірвати. Якщо я вирішу, що Anthropic робить щось справді жахливе для світу, то, очевидно, розірву ці контракти. Так само й Anthropic має право припинити співпрацю, – заявив Маск про співпрацю з Anthropic.

Зрештою, одним зі способів врятувати людство від глобальної катастрофи Маск досі вважає колонізацію Місяця та Марса. За його словами, створення самодостатніх поселень за межами Землі стане своєрідним страховим полісом для всієї цивілізації. Адже якщо на нашій планеті станеться катастрофа, людство матиме принаймні шанс вижити десь в іншому куточку Сонячної системи. Причому відмовлятися від своїх космічних амбіцій мільярдер, схоже, не збирається. І має на цьому шляху успіхи.

І, мабуть, саме в цьому полягає головний парадокс Ілона Маска. Людина, чиї компанії змінюють космічну галузь, розвивають штучний інтелект та створюють технології майбутнього, водночас може плутатися в елементарних історичних фактах, повторювати кремлівську пропаганду та стрімко змінювати політичні переконання залежно від обставин.

І проблема навіть не в тому, що Маск помиляється, адже від цього не застрахований ніхто. Проблема в тому, що його слова здатні впливати на мільйони людей, а отже, і наслідки таких помилок можуть бути значно серйознішими.