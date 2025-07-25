Перебувала в комі з 12 липня: у Чернівцях померла жінка, яка постраждала внаслідок атаки
- У Чернівцях померла 44-річна Ілона Капельницька, яка перебувала в комі з 12 липня після атаки на житловий будинок у місті.
- Ілона Капельницька була доброволицею на фронті з 2015 року і займалася волонтерством після демобілізації, підтримуючи ЗСУ.
У лікарні померла 44-річна Ілона Капельницька, яка постраждала внаслідок атаки на Чернівці у суботу, 12 липня. З того моменту жінка перебувала у комі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Чернівецької обласної військової адміністрації Руслана Запарюка.
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Що відомо про жертву?
Посадовець повідомив, що кількість загиблих внаслідок удару по житловому будинку у Чернівцях зросла до 4 у п'ятницю, 25 липня. Лікарі боролися за життя жінки, проте, на жаль, врятувати її не вдалося.
На превеликий жаль, сьогодні в лікарні померла важкопоранена чернівчанка – 44-річна Ілона Капельницька, яка перебувала в комі з дня ворожого удару 12 липня по багатоквартирному житловому будинку,
– ідеться у повідомленні.
За його словами, у 2015 році жінка без військового досвіду пішла доброволицею на фронт захищати Україну. Після демобілізації активно займалася волонтерством й до останнього дня підтримувала ЗСУ.
До слова, нещодавно у Вінниці через опіки та поранення помер 47-річний Віталій Балибюк – один з постраждалих внаслідок масованого удару росіян по місту, здійснений у середу, 16 липня.