У Зеленського відповіли Маску на "переворот" в Україні та пояснили про "базу Свободи"

Ілон Маск не раз відзначався обурливими заявами, зокрема, щодо України. Так, 26 лютого він заявив, що Революція Гідності була ні чим іншим, ніж державним переворотом.

Вочевидь, перед черговим зашкваром він забув бодай перевірити визначення того, що взявся коментувати, чим вчергове продемонстрував "глибину" своїх знань. Однак в Офісі Президента оперативно пояснили Маску хибу його суджень.

Дивіться також Ілон Маск звинуватив держсекретарку США у війні в Україні: реакція від зіркового бійця ЗСУ

База Свободи

Михайлу Подоляку вдалося доволі стисло пояснити, що таке свобода народу. Він підкреслив, що у вільному суспільстві, яким є й народ України, саме люди впливають на державу. І вони ж скидають владу, яка дозволяє собі затягувати націю у ярмо власних забаганок.

Вільні суспільства впливають на держави через діалог та вибори. Поневолені суспільства виходять на вулиці, щоб позбутися репресивних держав. Це база Свободи,

– підкреслив Подоляк.

Тож він наголосив, що в "Україні ніколи не було переворотів, але завжди були вільні люди". А також закликав Ілона Маска нарешті перестати читати російські газети, щоб менше поглинати пропаганду країни-окупантки.

Цинічна заява про Революцію Гідності

Свою заяву Ілон Маск зробив, коментуючи статтю 2014 року "Чому українська криза — це провина Заходу". У ній автор заявляє, що йому з цивілізованим світом не по дорозі й виправдовує окупацію Криму. А також називає повалення проросійського режиму Януковича державним переворотом та останньою краплею для Путіна.

У відповідь Маск на своїй сторінці у твітері написав, що вибори експрезидента-втікача Віктора Януковича були, вочевидь, нечесними, але "без сумніву, відбувся державний переворот".

Зазначимо, що на це оперативно відреагували не лише в Офісі Президента, а й люди в коментарях. Зокрема, наголосили, що "легітимний парламент, обраний українським народом, усунув президента, тому що він зрадив свою країну і просто втік до Росії". А також порекомендували переосмислити власні знання, оскільки Маск постійно транслює російські наративи, не ставлячи їх під сумнів.