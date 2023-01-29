До Іловайська завітала вечірня "бавовна": поблизу залізниці чути сильні вибухи

У ніч на 29 січня у тимчасово окупованому Іловайську розцвіла зимова "бавовна". Цього разу не пощастило мобілізованим росіянам, які щойно прибули до України.

Про вибухи повідомляють місцеві телеграм-канали. Кажуть, що "прилетіло" на залізничну станцію, передає 24 Канал.

​До теми В окупованому Сімферополі чули кілька потужних вибухів

Що кажуть пропагандисти

Російські ЗМІ вже починають розповідати, що "втрат нема" і панікувати не варто. Крім того, вони стверджують, що по місту нібито випустили 7 ракет з реактивної системи залпового вогню HIMARS.

В Іловайську чути вибухи: дивіться відео

Наразі невідомо, чи є постраждалі. Але можна сказати напевне, що "Бавовнятко" пошкодило залізницю в місті.

Де розташований Іловайськ: дивіться карту

"Бавовна" у Криму: останні новини