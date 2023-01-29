До Іловайська завітала вечірня "бавовна": поблизу залізниці чути сильні вибухи
29 січня 2023, 00:24Читать новость на русском
У ніч на 29 січня у тимчасово окупованому Іловайську розцвіла зимова "бавовна". Цього разу не пощастило мобілізованим росіянам, які щойно прибули до України.
Про вибухи повідомляють місцеві телеграм-канали. Кажуть, що "прилетіло" на залізничну станцію, передає 24 Канал.
До теми В окупованому Сімферополі чули кілька потужних вибухів
Що кажуть пропагандисти
Російські ЗМІ вже починають розповідати, що "втрат нема" і панікувати не варто. Крім того, вони стверджують, що по місту нібито випустили 7 ракет з реактивної системи залпового вогню HIMARS.
В Іловайську чути вибухи: дивіться відео
Наразі невідомо, чи є постраждалі. Але можна сказати напевне, що "Бавовнятко" пошкодило залізницю в місті.
Де розташований Іловайськ: дивіться карту
"Бавовна" у Криму: останні новини
- 24 січня в окупованому Сімферополі було гучно – місцеві мешканці повідомили про кілька потужних вибухів. Зазначають, що звуки лунали в районі вулиці 51-армії. Місцеві телеграм-канали повідомляли про щонайменше 4 вибухи. Ймовірно, вони досить потужні, адже тривали близько 5 хвилин.
- Також 16 січня аеродром у Бельбеку атакувала зграя дронів. Тоді представник окупаційної влади Михайло Развожаєв зазначав, що російська ППО нібито збила аж 10 безпілотників.
- Перед цим у Севастополі лунали вибухи. Проросійські джерела розповідають, що у місцевих мешканців від вибухів бряжчали вікна. Вони закликали не панікувати й запевнили, що жодних влучань не було – над Севастополем працювала ППО і збила безпілотник.