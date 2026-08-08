Удар по глибокому тилу: ЗСУ уразили Ільський і Сизранський НПЗ

У ніч проти 8 серпня українські розвідники здійснили чергову успішну операцію на території держави-агресора. Ціллю масштабної атаки став Ільський нафтопереробний завод, розташований у Краснодарському краї.

Про це повідомили в ГУР МО.

Що відомо про операцію?

У ніч проти 8 серпня на території Краснодарського краю РФ зафіксували атаку на Ільський нафтопереробний завод. Внаслідок удару на підприємстві спалахнула масштабна пожежа.

Спеціальну операцію в глибокому тилу противника, відому як deepstrike, спільно реалізували оператори Департаменту активних дій та Департаменту безпілотних систем Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Атака відбулася в нічний час і завершилася успішним ураженням визначеної цілі. Зазначений нафтопереробний завод відіграє важливу роль у логістиці окупаційних військ, оскільки він безпосередньо живить ресурсами злочинну війну Росії.

Після влучання українських дронів на території промислового об'єкта виникло загоряння. Представники української розвідки офіційно підтвердили результати нічної роботи своїх підрозділів.

У Генштабі повідомили, що також було уражено Сизранський НПЗ і пост спостереження на буровій установці "Сиваш".

СПБУ "Сиваш" використовується противником для розміщення технічних засобів спостереження та забезпечення їхньої роботи в акваторії Чорного моря.

Сизранський НПЗ входить до складу нафтового комплексу "Роснефти". Проєктна потужність підприємства становить близько 8,5 мільйонів тонн нафти на рік.

Завод виробляє понад 20 видів нафтопродуктів, зокрема моторні палива та дорожній бітум. Підприємство є одним із ключових об’єктів нафтопереробної галузі Самарської області та забезпечує паливом, зокрема, потреби російських збройних сил.

Інші новини про удари по НПЗ Росії

Українські військові завдали ударів по одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії та кораблях берегової охорони ФСБ у тимчасово окупованій Керчі. Внаслідок атаки на Ярославському НПЗ спалахнули масштабні пожежі, а російські кораблі зазнали пошкоджень.

Попередньо відомо про пошкодження чотирьох резервуарів РВС-2000 із сирою нафтою, що призвело до її розливу. Два резервуари охопило полум'я. Також пошкоджень зазнали ключові технологічні установки ЕЛОУ-1 та АВТ-3, де також виникли пожежі.

Також українські безпілотники протягом чотирьох діб завдали ударів по чотирьох російських нафтопереробних заводах і морському терміналу "Тамань". Ворог зазнав масштабних втрат паливної інфраструктури.