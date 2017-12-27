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Imagine Dragons відіграють перший концерт в Києві

13:15, сьогодні 547 Читать новость на русском
Imagine Dragons: концерт в Києві 31 серпня
Imagine Dragons: концерт в Києві 31 серпня / Фото з Instagram

Гурт Imagine Dragons відіграє свій перший концерт в Україні – 31 серпня 2018 року на НСК "Олімпійському" (Київ). Концерт відбудеться в рамках грандіозного туру на підтримку платівки Evolve.

Організатори масштабного концерту американської рок-гурту Imagine Dragons в Києві на НСК "Олімпійському" – GAS Concert. Саме організатори і повідомили про концерт.

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Купити квитки на Imagine Dragons можна буде з 9 січня 2018 року. Ціна – поки невідома.

Imagine Dragons були засновані в 2008 році в Лас-Вегасі. У 2012 році вийшов дебютний альбом Night Visions з лід-синглом Radioactive. Пісня принесла групі світову славу і премію Grammy в номінації "Кращий рок-виконання". Крім того, журнал Rolling Stone назвав Radioactive – "найбільшим рок-хітом року".

Imagine Dragons – Believer (відео)

Другий альбом американців "Smoke + Mirrors" стартував з першого місця чарту Billboard 200. Було продано більше одного мільйона копій цієї платівки. Більш того, в Великобританії альбом виявився останньою платівкою-рекордсменом по офлайн-продажу перед тим як стрімінг включили в офіційні рейтинги.

Imagine Dragons – Thunder (відео)

Третій альбом Evolve вийшов в 2017 році. В його підтримку Imagine Dragons вирушили у світове турне, закріпивши за собою статус однієї з головних стадіонних груп світу. Сингли Believer і Thunder стали безумовними хітами в більшості країн світу.

На рахунку Imagine Dragons більше 20 міжнародних музичних нагород і близько 80 номінацій. Група номінована на дві премії Grammy в 2018 році. На її рахунку виступи на більшості найбільших фестивалів, включаючи Glastonbury, Reading&Leeds, Lollapalooza і не тільки.

Imagine Dragons – Whatever It Takes (відео)

Теги: Новини України LifeStyle Новини Києва Новини культури Музика
Джерело: 24 Канал
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