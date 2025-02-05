Пілоти Ту-95МС, що випускають ракети по Україні – імена росіян із секретного полку

Будинки у вогні, зруйновані школи, знищені лікарні та розірвані людські життя – ось страшні сліди, які залишають російські ракети, випущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Щодня українські міста та села опиняються під прицілом масованих ракетних ударів, які не лише нищать інфраструктуру, а й забирають найцінніше – життя мирних людей. Вибухи залишають після себе зруйновані долі, страх, сльози та нескінченну боротьбу за виживання. Але за кожною випущеною ракетою стоять конкретні люди – ті, хто без вагань натискає кнопку пуску, а також ті, "хто обслуговує ці кнопки".

До редакції 24 Каналу потрапили унікальні таємні матеріали завдяки OSINT-групі "Sarana", які дозволили нам ідентифікувати десятки російських військових злочинців, причетних до терористичних ударів по Україні. Йдеться про списки військовослужбовців в/ч 75715, які нагороджені медалями Міністерства оборони Росії за варварські обстріли української землі. Ця військова частина базується на аеродромі “Українка” в Амурській області Росії – іронічно та цинічно звучить, зважаючи на те, що військовослужбовці саме цієї частини завдають ракетних ударів по нашій державі. Тепер ці люди більше не сховаються за тисячі кілометрів від нас в закритих кабінах бомбардувальників. Кожен злочинець має понести справедливе покарання за свої діяння.



Амурська обл., Росія, 676366, аеродром “Українка” / Скриншот з GoogleMaps



Візуалізація розташування аеродромів Енгельс, Оленья та Українка / 24 Канал

Може здатись, що цей аеродром дуже далеко, але за нашою інформацією та коментарями експертів між аеродромами “Українка”, “Оленья” та “Енгельс” регулярно здійснюється як ротація особового складу, так і бортів стратегічної авіації. Це залежить від технічного стану Ту-95МС та потреб російського командування.

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Руйнування українських міст: хто стоїть за терором з неба

Російська армія протягом всієї повномасштабної війни систематично завдає масованих ракетних ударів по Україні, спрямованих на знищення критичної інфраструктури, терор мирного населення та створення гуманітарної кризи. Нижче нагадуємо наслідки атак, відповідальність за які точно несуть злочинці, яких нам вдалося ідентифікувати.

31 жовтня 2022

Цього дня відбувся третій масований ракетний удар по енергетичній інфраструктурі України. Росіяни випустили близько 78 ракет різних типів і БпЛА загальною вартістю близько 760 мільйонів доларів. Терористи атакували об'єкти по Києву, Харкову, Запоріжжю, Дніпру, Вінниці, Черкаській та Кіровоградській областях. Унаслідок атаки в Україні. запровадили масові відключення електроенергії, а "Укрзалізниця" зупинила роботу через перебої з електропостачанням.

Окрім цього, того дня російська ракета впала на території Молдови, в селі Наславча, спричинивши руйнування. Це став перший випадок, коли обстріли Росії зачепили нейтральну державу. Голова Нацполіції Ігор Клименко повідомляв, що внаслідок російських обстрілів зранку 31 жовтня постраждали 13 людей.

29 грудня 2022

Росія вранці 29 грудня завдала масованого удару крилатими ракетами по Україні. Вибухи лунали в Києві, Харкові, Львові, у Полтавській та Одеській областях. У результаті атаки були пошкоджені житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури, постраждали мирні жителі. Поранення отримали троє людей – чоловік, жінка та 14-річна дівчинка.

Знищений житловий будинок / Офіс Генерального прокурора України

9 березня 2023

У ніч та на ранок 9 березня російські війська завдали масштабного удару по Києву, Житомирській, Харківській, Одеській та Дніпропетровській областях. У Львівській області загинули п’ятеро цивільних. Постраждали житлові будинки та об’єкти енергетичної інфраструктури.



Наслідки ударів / Фото ДСНС

27 квітня 2023

Росіяни обстріляли енергетичну інфраструктуру у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях, як наслідок – значні руйнування об’єктів енергетики, перебої з електропостачанням.

8 травня 2023

Росія завдала ударів по цивільних та туристичних об’єктах в Одеському та Білгород-Дністровському районах. Зруйновано складське приміщення, базу відпочинку та понад 20 приватних будинків. Загинула одна людина, ще двоє поранені.

9 травня 2023

ППО збила 23 з 25 цілей.



Уламки ракети у Бучанському районі / Телеграм Анатолія Федорука

Уламки ракети у Бучанському районі / Телеграм Андрія Нєбитова

26 травня 2023

Жахлива атака по Дніпру, влучання в медичний заклад. На місці загинули дві людини, ще 23 - травмовано, серед яких 2 дитини (2020 та 2017 року народження).

Телеграм канал голови Дніпровської ОВА з наслідками удару

Телеграм канал голови Дніпровської ОВА з наслідками удару

29 травня 2023

Масована атака, яка завдала шкоди критичній та цивільній інфраструктурі.



Офіційний телеграм канал Повітряних сил ЗСУ

5 червня 2023

Ворог випустив по Україні крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555. Сили оборони України знищили чотири з шести крилатих ракет Х-101/Х-555. Цікаво те, що самі ж росіяни вказують у внутрішніх документах, що у "будь-якому випадку всі цілі були вражені". Напевно, фото збитих ракет – це фотошоп, а відео підтвердження роботи ППО згенероване ШІ.



Рятувальники гасять пожежу, що виникла після падіння уламків збитих російських ракет / ГУ ДСНС України у Київській області

Масовані обстріли України демонструють цілеспрямовану політику терору з боку Росії. Удари спрямовані не лише на знищення інфраструктури, а й на залякування цивільного населення.

Наголосимо, російські пілоти з нашого списку винні не лише у перелічених вище подіях, їх було значно більше. Однак саме за ці обстріли вони отримують свої криваві та ганебні нагороди, а вчинення цих злочинів закріплено документально самими ж росіянами.

Криваві нагороди за вбивства: виконавці масованих обстрілів більше не в тіні

Колаж 24 Каналу



Малишкін Володимир Васильович

Дата народження: 26.07.1986

Звання: підполковник

Нагорода: медаль "За бойові заслуги"

Посада: заступник командира полку з військово-політичної роботи, військова частина 75715

Місце народження: Ростовська область, м. Таганрог

Місце проживання: Амурська область, Серишевський район, смт Серишеве, вулиця Шимановського, будинок 6, квартира 24

Посилання: https://vk.com/id414831351

Телефон: +79140439190

8 та 17 травня 2023 року виконував бойовий виліт як командир екіпажу Ту-95МС, під час якого було здійснено запуск 6 ракет по об’єктах критичної інфраструктури в Київській, Житомирській, Тернопільській та Львівській областях.

Колаж 24 Каналу

Леонтьєв Владислав Олександрович

Дата народження: 30.10.1995

Звання: старший лейтенант

Нагорода: медаль "За військову доблесть" II ступеня

Посада: помічник командира екіпажу авіаційного загону авіаційної ескадрильї (Ту-95МС), військова частина 75715

Місце народження: м. Севастополь

Місце проживання: Амурська область, смт Серишеве, вулиця Ковальова, будинок 3, квартира 15

8 травня та 17 травня 2023 року виконував бойовий виліт як помічник командира екіпажу Ту-95МС, здійснив пуск 6 ракет повітряного базування по об’єктах критичної інфраструктури України. 8 травня внаслідок атаки загинули люди.



Колаж 24 Каналу

Шестаков Михайло Миколайович

Дата народження: 06.06.1987

Звання: капітан

Нагорода: медаль "За бойові заслуги"

Посада: штурман авіаційного загону авіаційної ескадрильї (Ту-95МС), військова частина 75715

Місце народження: Челябінська область, Сосновський район, смт Красне Поле

Місце проживання: Амурська область, Серишевський район, смт Серишеве, вулиця Дементьєва, будинок 4, квартира 6

Посилання: https://vk.com/id52419545

Телефон: +79143852495



8 та 17 травня 2023 року брав участь у бойових вильотах як штурман екіпажу Ту-95МС, під час яких було здійснено запуск шести ракет по об'єктах критичної інфраструктури України. 8 травня внаслідок атаки загинули люди.

Колаж 24 Каналу

Першуков Сергій Сергійович

Дата народження: 26.06.1980

Звання: капітан

Нагорода: медаль "За військову доблесть" II ступеня

Посада: другий штурман (оператор РЕБ) авіаційного загону авіаційної ескадрильї (Ту-95МС), військова частина 75715

Місце народження: Амурська область, м. Шимановськ

Місце проживання: Амурська область, смт Серишеве, вулиця Дементьєва, будинок 6, квартира 21

Посилання: https://vk.com/id63850370

Телефон: +79143903648

8 та 17 травня 2023 року виконував обов’язки другого штурмана екіпажу Ту-95МС під час бойових вильотів, у ході яких було здійснено запуск шести ракет по об’єктах критичної інфраструктури України. 8 травня внаслідок атаки загинули люди.

Колаж 24 Каналу

Іванов Олексій Миколайович

Дата народження: 22.04.1984

Звання: старший лейтенант

Нагорода: медаль "За військову доблесть" II ступеня

Посада: бортовий оператор авіаційного загону авіаційної ескадрильї (Ту-95МС), військова частина 75715

Місце народження: Рівненська область, м. Дубно

Місце проживання: Амурська область, смт Серишеве, вулиця Чехова, будинок 7, квартира 34

Телефон: +79145596576



8 та 17 травня 2023 року виконував обов’язки бортового оператора екіпажу Ту-95МС під час бойових вильотів, у ході яких було здійснено запуск шести ракет по об’єктах критичної інфраструктури України. 8 травня внаслідок атаки загинули люди.

Колаж 24 Каналу

Колаж 24 Каналу

Сілохін Сергій Олександрович

Дата народження: 10.03.1983

Звання: капітан

Нагорода: медаль "За військову доблесть" I ступеня

Посада: бортовий інженер (інструктор) авіаційного загону авіаційної ескадрильї (Ту-95МС), військова частина 75715

Місце народження: Амурська область, Константинівський район, с. Новопетрівка

Місце проживання: Амурська область, Константинівський район, с. Новопетрівка, вулиця Річна, будинок 15; Амурська область, Серишевський район, смт Серишеве, вулиця Садова, будинок 11, квартира 18



8 травня та 17 травня 2023 року виконував бойовий виліт як бортовий інженер екіпажу Ту-95МС (інструктор), під час якого було здійснено пуск 6 ракет повітряного базування по об’єктах критичної інфраструктури України. 8 травня внаслідок атаки загинули люди. З 25 на 26 травня 2023 року виконував бойовий виліт як бортовий інженер корабля Ту-95МС, під час якого було здійснено послідовний пуск 6 ракет повітряного базування по об’єктах критичної інфраструктури. Трагедія в Дніпрі.

Колаж 24 Каналу

Черепков Олександр Миколайович

Дата народження: 26.03.1987

Звання: сержант

Нагорода: медаль "За військову доблесть" II ступеня

Посада: командир вогневих установок екіпажу авіаційного загону авіаційної ескадрильї (Ту-95МС), військова частина 75715

Місце народження: Амурська область, Серишевський район, с. Ударне

Місце проживання: Амурська область, Серишевський район, смт Серишеве, вулиця Дементьєва, будинок 5, квартира 49



8 травня та 17 травня 2023 року виконував бойовий виліт як командир вогневих установок екіпажу Ту-95МС, під час якого було здійснено пуск 6 ракет по об’єктах критичної інфраструктури України. 9 травня внаслідок атаки загинули люди.

Колаж 24 Каналу

Медведєв Кирило Володимирович

Дата народження: 08.03.1990

Звання: капітан

Нагорода: медаль "За бойові заслуги"

Посада: штурман авіаційного загону авіаційної ескадрильї (Ту-95МС), військова частина 75715

Місце народження: Кримська область, Кіровський район, смт Кіровське

Місце проживання: Амурська область, Серишевський район, смт Серишеве, вулиця Чехова, будинок 10, квартира 38



27 квітня, 17 травня та 5 червня 2023 року виконував бойовий виліт як штурман екіпажу Ту-95МС, під час якого було здійснено пуск 13 ракет повітряного базування по об’єктах критичної інфраструктури. Після атак були впровадженні екстрені відключення світла в низці областей.

Колаж 24 Каналу

Яковлєв Едуард Юрійович

Дата народження: 14.09.1965

Звання: майор

Нагорода: медаль "За військову доблесть" II ступеня

Посада: бортовий оператор авіаційного загону авіаційної ескадрильї (Ту-95МС), військова частина 75715

Місце народження: Ростовська область, м. Батайськ

Місце проживання: Амурська область, смт Серишеве, вулиця Дементьєва, будинок 5, квартира 12

Телефон: +79143843339



27 квітня, 17 травня та 5 червня 2023 року виконував обов’язки бортового оператора екіпажу Ту-95МС під час бойових вильотів, у ході яких було здійснено запуск 13 ракет по об’єктах критичної інфраструктури. Внаслідок ударів у низці областей запровадили екстрені відключення електроенергії.

Колаж 24 Каналу

Синюшкін Олександр Сергійович

Дата народження: 06.06.1990

Звання: капітан

Нагорода: медаль "За військову доблесть" II ступеня

Посада: бортовий інженер (інструктор) авіаційного загону авіаційної ескадрильї (Ту-95МС), військова частина 75715

Місце народження: Республіка Бурятія, Кяхтинський район, с. Велика Кудара

Місце проживання: Амурська область, смт Серишеве, вулиця Чапаєва, будинок 35, квартира 12

Телефон: +79145803720



27 квітня, 17 травня та 5 червня 2023 року виконував бойовий виліт як бортовий інженер екіпажу Ту-95МС, під час якого було здійснено пуск 13 ракет повітряного базування по об’єктах критичної інфраструктури. Внаслідок ударів у низці областей запровадили екстрені відключення електроенергії.

Колаж 24 Каналу

Бобилєв Антон Сергійович

Дата народження: 20.05.1986

Звання: капітан

Нагорода: медаль "За військову доблесть" II ступеня

Посада: штурман авіаційного загону авіаційної ескадрильї (Ту-95МС), військова частина 75715

Місце народження: Амурська область, Серишевський район, смт Серишеве

Місце проживання: Амурська область, Серишевський район, смт Серишеве, вулиця Садова, будинок 10, квартира 9

Телефон: +79145785968



17 травня та 5 червня 2023 року виконував бойовий виліт як штурман екіпажу Ту-95МС, під час якого було здійснено пуск 7 ракет по об’єктах критичної інфраструктури.

Колаж 24 Каналу

Распопов Роман Васильович

Дата народження: 02.11.1981

Звання: підполковник

Нагорода: медаль "За бойові заслуги"

Посада: заступник командира полку з льотної підготовки, військова частина 75715

Місце народження: м. Воронеж

Місце проживання: Амурська область, Серишевський район, смт Серишеве, вулиця Дементьєва, будинок 1, квартира 27

Телефон: +79145828945



31 жовтня 2022 року виконував бойовий виліт як командир екіпажу Ту-95МС, під час якого було здійснено пуск 7 ракет повітряного базування по об’єктах критичної інфраструктури. Це був один з наймасовіших обстрілів України.

Колаж 24 Каналу

Євдокімов Максим Валерійович

Дата народження: 09.05.1997

Звання: лейтенант

Нагорода: медаль "За військову доблесть" II ступеня

Посада: помічник командира екіпажу авіаційного загону авіаційної ескадрильї (Ту-95МС), військова частина 75715

Місце народження: Республіка Башкортостан, Бєлорєцький район, смт Верхній Авзян

Місце проживання: Амурська область, Серишевський район, смт Серишеве, вулиця Садова, будинок 11, квартира 25

Телефон: +79962662747



17 травня та 5 червня 2023 року виконував бойовий виліт як помічник командира екіпажу Ту-95МС, під час якого було здійснено пуск 7 ракет повітряного базування по об’єктах критичної інфраструктури.

Колаж 24 Каналу

Курдицький Сергій Валерійович

Дата народження: 30.08.1988

Звання: майор

Нагорода: медаль "За бойові заслуги"

Посада: заступник командира ескадрильї авіаційної ескадрильї (Ту-95МС), військова частина 75715

Місце народження: Тамбовська область, Токаревський район, с. Мала Звєряєвка

Місце проживання: Амурська область, Серишевський район, смт Серишеве, вулиця Ковальова, будинок 6, квартира 14

Посилання: https://vk.com/id146704555

Телефон: +79198361797



9 травня та 29 травня 2023 року виконував бойовий виліт як командир екіпажу Ту-95МС, під час якого було здійснено пуск 5 ракет повітряного базування по об’єктах критичної інфраструктури. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки.

Колаж 24 Каналу

Кураєв Андрій Андрійович

Дата народження: 16.12.1994

Звання: капітан

Нагорода: медаль "За військову доблесть" II ступеня

Посада: помічник командира екіпажу авіаційного загону авіаційної ескадрильї (Ту-95МС), військова частина 75715

Місце народження: Челябінська область, Троїцький район, с. Ключевка

Місце проживання: Амурська область, Серишевський район, смт Серишеве, вулиця Чехова, будинок 4, квартира 23

Телефон: +79514466549



9 травня 2023 року виконував бойовий виліт як помічник командира екіпажу Ту-95МС, під час якого було здійснено пуск 4 ракет повітряного базування по об’єктах критичної інфраструктури. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки.

Колаж 24 Каналу

Рибкін Владислав Дмитрович

Дата народження: 28.06.1997

Звання: старший лейтенант

Нагорода: медаль "За військову доблесть" II ступеня

Посада: помічник командира екіпажу авіаційного загону авіаційної ескадрильї (Ту-95МС), військова частина 75715

Місце народження: м. Хабаровськ

Місце проживання: Амурська область, Серишевський район, смт Серишеве, вулиця Фрунзе, будинок 12, квартира 2



29 травня 2023 року виконував бойовий виліт як помічник командира екіпажу Ту-95МС, під час якого було здійснено пуск 4 ракет повітряного базування по об’єктах критичної інфраструктури.

Колаж 24 Каналу

Стерліков Костянтин Сергійович

Дата народження: 01.08.1983

Звання: капітан

Нагорода: медаль "За бойові заслуги"

Посада: штурман авіаційного загону авіаційної ескадрильї (Ту-95МС), військова частина 75715

Місце народження: Курганська область, м. Куртамиш

Місце проживання: Амурська область, Серишевський район, смт Серишеве, вулиця Чехова, будинок 10, квартира 64



9 травня 2023 року виконував бойовий виліт як штурман екіпажу Ту-95МС, під час якого було здійснено пуск 4 ракет повітряного базування по об’єктах критичної інфраструктури. Пошкоджені житлові будинки.

Колаж 24 Каналу

Лушніков Олексій Олександрович

Дата народження: 07.12.1985

Звання: майор

Нагорода: медаль "За бойові заслуги"

Посада: штурман ескадрильї авіаційної ескадрильї (Ту-95МС), військова частина 75715

Місце народження: Курганська область, Цілинний район, с. Косолапово

Місце проживання: Амурська область, Серишевський район, смт Серишеве, вулиця Дементьєва, будинок 5, квартира 26

Посилання: https://vk.com/id11901160

Телефон: +79145775484



29 травня 2023 року виконував бойовий виліт як штурман екіпажу Ту-95МС, під час якого було здійснено пуск 4 ракет повітряного базування по об’єктах критичної інфраструктури. Пошкоджені житлові будинки.

Колаж 24 Каналу

Валєєв Тимур Вадимович

Дата народження: 30.08.1998

Звання: лейтенант

Нагорода: медаль "За військову доблесть" II ступеня

Посада: другий штурман (оператор РЕБ) авіаційного загону авіаційної ескадрильї (Ту-95МС), військова частина 75715

Місце народження: м. Челябінськ

Місце проживання: Амурська область, Серишевський район, смт Серишеве, вулиця Пархоменка, будинок 36, квартира 24



9 травня та 29 травня 2023 року виконував бойовий виліт як другий штурман екіпажу Ту-95МС, під час якого було здійснено пуск 5 ракет повітряного базування по об’єктах критичної інфраструктури. Пошкоджені житлові будинки.

Колаж 24 Каналу

Ігнатьєв Григорій Олександрович

Дата народження: 08.02.1991

Звання: старший лейтенант

Нагорода: медаль "За військову доблесть" II ступеня

Посада: бортовий оператор авіаційного загону авіаційної ескадрильї (Ту-95МС), військова частина 75715

Місце народження: Хабаровський край, м. Хабаровськ

Місце проживання: Амурська область, Серишевський район, смт Серишеве, вулиця Чапаєва, будинок 11, квартира 24

Посилання: https://vk.com/id7015800

Телефон: +79165743158



9 травня та 29 травня 2023 року виконував бойовий виліт як бортовий оператор екіпажу Ту-95МС, під час якого було здійснено пуск 5 ракет повітряного базування по об’єктах критичної інфраструктури. Пошкоджені житлові будинки.

Колаж 24 Каналу

Бєліченко Ілля Євгенович

Дата народження: 23.07.1995

Звання: старший лейтенант

Нагорода: медаль "За військову доблесть" II ступеня

Посада: бортовий інженер авіаційного загону авіаційної ескадрильї (Ту-95МС), військова частина 75715

Місце народження: Воронезька область, Таловський район, смт Абрамовка

Місце проживання: Амурська область, Серишевський район, смт Серишеве, вулиця Чапаєва, будинок 4, квартира 19



9 травня та 29 травня 2023 року виконував бойовий виліт як бортовий інженер екіпажу Ту-95МС, під час якого було здійснено пуск 5 ракет повітряного базування по об’єктах критичної інфраструктури. Пошкоджені житлові будинки.



Колаж 24 Каналу

Крупкін Андрій Анатолійович

Дата народження: 21.07.1988

Звання: старший сержант

Нагорода: медаль "За військову доблесть" II ступеня

Посада: командир вогневих установок авіаційного загону авіаційної ескадрильї (Ту-95МС), військова частина 75715

Місце народження: Приморський край, Ольгинський район, с. Веселий Яр

Місце проживання: Амурська область, Серишевський район, смт Серишеве, вулиця Чехова, будинок 4, квартира 17

Посилання: https://vk.com/id624893987

Телефон: +79143829584



9 травня та 29 травня 2023 року виконував бойовий виліт як командир вогневих установок екіпажу Ту-95МС, під час якого було здійснено пуск 5 ракет повітряного базування по об’єктах критичної інфраструктури.

Колаж 24 Каналу

Кастенко Владислав Віталійович

Дата народження: 25.07.1998

Звання: старший лейтенант

Нагорода: медаль "За військову доблесть" II ступеня

Посада: помічник командира екіпажу авіаційного загону авіаційної ескадрильї (Ту-95МС), військова частина 75715

Місце народження: Полтавська область, Хорольський район, с. Пристань

Місце проживання: Амурська область, Серишевський район, смт Серишеве, вулиця Ковальова, будинок 7, квартира 21



29 травня 2023 року виконував бойовий виліт як помічник командира екіпажу Ту-95МС, під час якого було здійснено пуск 6 ракет повітряного базування по об’єктах критичної інфраструктури.

Колаж 24 Каналу

Лебедєв Дмитро Дмитрович

Дата народження: 03.02.1995

Звання: капітан

Нагорода: медаль "За бойові заслуги"

Посада: штурман авіаційного загону авіаційної ескадрильї (Ту-95МС), військова частина 75715

Місце народження: м. Оренбург

Місце проживання: Амурська область, Серишевський район, смт Серишеве, вул. Садова, будинок 11, квартира 29

Посилання: https://vk.com/id353465093

Телефон: +79193272023



29 травня 2023 року виконував бойовий виліт як штурман екіпажу Ту-95МС, під час якого було здійснено пуск 6 ракет повітряного базування по об’єктах критичної інфраструктури.

Колаж 24 Каналу

Телепень Іван Юрійович

Дата народження: 20.11.1997

Звання: лейтенант

Нагорода: медаль "За військову доблесть" II ступеня

Посада: другий штурман (оператор РЕБ) авіаційного загону авіаційної ескадрильї (Ту-95МС), військова частина 75715

Місце народження: Новосибірська область, Карасукський район, с. Нова Кур’я

Місце проживання: Амурська область, Серишевський район, смт Серишеве, вулиця Кірова, будинок 6, квартира 2

Посилання: https://vk.com/id525022604

Телефон: +79226319440



29 травня 2023 року виконував бойовий виліт як другий штурман екіпажу Ту-95МС, під час якого було здійснено пуск 6 ракет повітряного базування по об’єктах критичної інфраструктури.

Колаж 24 Каналу

Коробков Олександр Юрійович

Дата народження: 09.09.1996

Звання: старший лейтенант

Нагорода: медаль "За військову доблесть" II ступеня

Посада: бортовий інженер авіаційного загону авіаційної ескадрильї (Ту-95МС), військова частина 75715

Місце народження: м. Ставрополь

Місце проживання: Амурська область, Серишевський район, смт Серишеве, вулиця Дементьєва, будинок 1, квартира 30



29 травня 2023 року виконував бойовий виліт як бортовий інженер екіпажу Ту-95МС, під час якого було здійснено пуск 6 ракет повітряного базування по об’єктах критичної інфраструктури.

Колаж 24 Каналу

Борискін Олексій В'ячеславович

Дата народження: 13.08.1979

Звання: капітан

Нагорода: медаль "За військову доблесть" II ступеня

Посада: начальник повітряно-вогневої та тактичної підготовки авіаційної ескадрильї (Ту-95МС), військова частина 75715

Місце народження: Німеччина, м. Потсдам

Місце проживання: Амурська область, Серишевський район, смт Серишеве, вулиця Дементьєва, будинок 6, квартира 16



29 травня 2023 року виконував бойовий виліт як командир вогневих установок екіпажу Ту-95МС, під час якого було здійснено пуск 6 ракет повітряного базування по об’єктах критичної інфраструктури.

Колаж 24 Каналу

Радченко Олексій Олександрович

Дата народження: 31.01.1987

Звання: майор

Нагорода: медаль "За бойові заслуги"

Посада: заступник командира ескадрильї авіаційної ескадрильї (Ту-95МС), військова частина 75715

Місце народження: Українська РСР, м. Київ

Місце проживання: Амурська область, м. Бєлогорськ, вулиця Кірова, будинок 6, квартира 52



З 25 на 26 травня 2023 року виконував бойовий виліт як командир екіпажу Ту-95МС, під час якого було здійснено пуск 6 ракет повітряного базування по об’єктах критичної інфраструктури. Жахлива атака по медичному закладу в Дніпрі.

Колаж 24 Каналу

Габідулін Володимир Едуардович

Дата народження: 31.05.1997

Звання: старший лейтенант

Нагорода: медаль "За бойові заслуги"

Посада: помічник командира корабля авіаційного загону авіаційної ескадрильї (на Ту-95МС), військова частина 75715

Місце народження: Свердловська область, м. Новоуральськ

Місце проживання: Амурська область, м. Бєлогорськ, провулок Томський, будинок 9, квартира 1



З 25 на 26 травня 2023 року виконував бойовий виліт як помічник командира корабля Ту-95МС, під час якого було здійснено послідовний пуск 6 ракет повітряного базування по об’єктах критичної інфраструктури. Трагедія в Дніпрі.

Колаж 24 Каналу

Хакімов Валерій Нажметдінович

Дата народження: 06.08.1998

Звання: старший лейтенант

Нагорода: медаль "За військову доблесть" II ступеня

Посада: другий штурман (корабля) — (оператор РЕБ) авіаційного загону авіаційної ескадрильї (на Ту-95МС), військова частина 75715

Місце народження: Челябінська область, Кунашакський район, с. Кунашак

Місце проживання: Амурська область, Серишевський район, смт Серишеве, вулиця Чапаєва, будинок 4, квартира 65



З 25 на 26 травня 2023 року виконував бойовий виліт як другий штурман корабля Ту-95МС, під час якого було здійснено послідовний пуск 6 ракет повітряного базування по об’єктах критичної інфраструктури. Трагедія в Дніпрі.

Колаж 24 Каналу

Сандул Олег Іванович

Дата народження: 25.05.1974

Звання: капітан

Нагорода: медаль "За військову доблесть" I ступеня

Посада: бортовий оператор авіаційного загону авіаційної ескадрильї (на Ту-95МС), військова частина 75715

Місце народження: Польська Народна Республіка, м. Жагань

Місце проживання: Амурська область, м. Бєлогорськ, вулиця Кірова, будинок 251, квартира 5

Посилання: https://vk.com/id228789942

Телефон: +79145672989



З 25 на 26 травня 2023 року виконував бойовий виліт як бортовий оператор корабля Ту-95МС, під час якого було здійснено послідовний пуск 6 ракет повітряного базування по об’єктах критичної інфраструктури. Трагедія в Дніпрі.

Колаж 24 Каналу

Світлицький Денис Анатолійович

Дата народження: 24.02.1980

Звання: прапорщик

Нагорода: медаль "За військову доблесть" II ступеня

Посада: командир вогневих установок корабля авіаційного загону авіаційної ескадрильї (на Ту-95МС), військова частина 75715

Місце народження: Амурська область, м. Зея

Місце проживання: Амурська область, м. Бєлогорськ, вулиця Північна, будинок 14, квартира 100

Телефон: +79145996101



З 25 на 26 травня 2023 року виконував бойовий виліт як командир вогневих установок корабля Ту-95МС, під час якого було здійснено послідовний пуск 6 ракет повітряного базування по об’єктах критичної інфраструктури. Трагедія в Дніпрі.

Колаж 24 Каналу

Лобанов Андрій Миколайович

Дата народження: 15.11.1985

Звання: майор

Нагорода: медаль "За бойові заслуги"

Посада: заступник командира ескадрильї авіаційної ескадрильї (на Ту-95МС), військова частина 75715

Місце народження: Мурманська область, м. Кіровськ

Місце проживання: Амурська область, Серишевський район, смт Серишеве, вулиця Ковальова, будинок 7, квартира 7



29 травня 2023 року виконував бойовий виліт як командир корабля Ту-95МС, під час якого було здійснено послідовний пуск 6 ракет повітряного базування по об’єктах критичної інфраструктури.



Колаж 24 Каналу

Вестер Айвар Айварович

Дата народження: 07.03.1985

Звання: капітан

Нагорода: медаль "За бойові заслуги"

Посада: штурман (загону) авіаційного загону авіаційної ескадрильї (на Ту-95МС), військова частина 75715

Місце народження: Амурська область, смт Серишеве

Місце проживання: Амурська область, Серишевський район, смт Серишеве, вулиця Дементьєва, будинок 3, квартира 11

Посилання: https://vk.com/id78081295

Телефон: +79145528828



30 квітня 2023 року виконував бойовий виліт як штурман корабля Ту-95МС, під час якого було здійснено пуск 1 ракети повітряного базування по об’єктах критичної інфраструктури.

Колаж 24 Каналу

Денисенко Дмитро Сергійович

Дата народження: 28.04.1980

Звання: капітан

Нагорода: медаль "За військову доблесть" II ступеня

Посада: бортовий оператор авіаційного загону авіаційної ескадрильї (на Ту-95МС), військова частина 75715

Місце народження: Новосибірська область, м. Купино

Місце проживання: Амурська область, Серишевський район, смт Серишеве, вулиця Чапаєва, будинок 5, квартира 15



30 квітня 2023 року виконував бойовий виліт як бортовий оператор корабля Ту-95МС, під час якого було здійснено пуск 1 ракети повітряного базування по об’єктах критичної інфраструктури.

Колаж 24 Каналу

Васильєв Олексій Володимирович

Дата народження: 21.02.1990

Звання: капітан

Нагорода: медаль "За військову доблесть" II ступеня

Посада: бортовий інженер (корабля) — інструктор авіаційного загону авіаційної ескадрильї (на Ту-95МС), військова частина 75715

Місце народження: Красноярський край, м. Лісосибірськ, смт Підтесове

Місце проживання: Амурська область, смт Серишеве, вулиця Дементьєва, будинок 5, квартира 35



30 квітня 2023 року виконував бойовий виліт як бортовий інженер корабля Ту-95МС, під час якого було здійснено пуск 1 ракети повітряного базування по об’єктах критичної інфраструктури.

Колаж 24 Каналу

Денисенко Сергій Олександрович

Дата народження: 12.12.1980

Звання: прапорщик

Нагорода: медаль "За військову доблесть" II ступеня

Посада: командир вогневих установок корабля авіаційного загону авіаційної ескадрильї (на Ту-95МС), військова частина 75715

Місце народження: Амурська область, Серишевський район, с. Новосергіївка

Місце проживання: Амурська область, м. Бєлогорськ, вулиця Набережна, будинок 80/8, квартира 59а

Посилання: https://vk.com/id542340659

Телефон: +79246816640



30 квітня 2023 року виконував бойовий виліт як командир вогневих установок корабля Ту-95МС, під час якого було здійснено пуск 1 ракети повітряного базування по об’єктах критичної інфраструктури.

Колаж 24 Каналу

Смочинських Віталій Володимирович

Дата народження: 16.08.1971

Звання: майор

Нагорода: медаль "За бойові заслуги"

Посада: командир авіаційного загону авіаційної ескадрильї (на Ту-95МС), військова частина 75715

Місце народження: Мордовська АРСР, м. Саранськ

Місце проживання: Амурська область, Серишевський район, смт Серишеве-2, військова частина 75715



29 грудня 2022 року виконував бойовий виліт як командир корабля Ту-95МС, під час якого було здійснено послідовний пуск 6 ракет повітряного базування по об’єктах критичної інфраструктури. Масована атака, знищені житлові будинки, постраждала дитина.

Колаж 24 Каналу

Малишев Олександр Сергійович

Дата народження: 06.04.1999

Звання: лейтенант

Нагорода: медаль "За військову доблесть" II ступеня

Посада: помічник командира корабля авіаційного загону авіаційної ескадрильї (на Ту-95МС), військова частина 75715

Місце народження: Ростовська область, м. Волгодонськ

Місце проживання: Амурська область, Серишевський район, смт Серишеве-2, військова частина 75715



29 грудня 2022 року виконував бойовий виліт як командир корабля Ту-95МС, під час якого було здійснено послідовний пуск 6 ракет повітряного базування по об’єктах критичної інфраструктури. Масована атака, знищені житлові будинки, постраждала дитина.

Колаж 24 Каналу

Каканов Артем Юрійович

Дата народження: 20.05.1985

Звання: капітан

Нагорода: медаль "За бойові заслуги"

Посада: штурман (загону) авіаційного загону авіаційної ескадрильї (на Ту-95МС), військова частина 75715

Місце народження: Курганська область, Кетовський район, ст. Іковка

Місце проживання: Амурська область, Серишевський район, смт Серишеве, вулиця Ковальова, будинок 4, квартира 11

Посилання: https://vk.com/id608329341



29 грудня 2022 року виконував бойовий виліт як командир корабля Ту-95МС, під час якого було здійснено послідовний пуск 6 ракет повітряного базування по об’єктах критичної інфраструктури. Масована атака, знищені житлові будинки, постраждала дитина.

Колаж 24 Каналу

Таслов Микита Ігорович

Дата народження: 02.05.1995

Звання: старший лейтенант

Нагорода: медаль "За військову доблесть" II ступеня

Посада: другий штурман (корабля) — оператор (РЕБ) авіаційного загону авіаційної ескадрильї (на Ту-95МС), військова частина 75715

Місце народження: Волгоградська область, Биковський район, смт Биково

Місце проживання: Амурська область, Серишевський район, смт Серишеве-2, військова частина 75715



29 грудня 2022 року виконував бойовий виліт як командир корабля Ту-95МС, під час якого було здійснено послідовний пуск 6 ракет повітряного базування по об’єктах критичної інфраструктури. Масована атака, знищені житлові будинки, постраждала дитина.

Колаж 24 Каналу

Болотов Ігор Дмитрович

Дата народження: 13.03.1998

Звання: лейтенант

Нагорода: медаль "За військову доблесть" II ступеня

Посада: бортовий оператор авіаційного загону авіаційної ескадрильї (на Ту-95МС), військова частина 75715

Місце народження: Красноярський край, м. Новосибірськ

Місце проживання: Амурська область, Серишевський район, смт Серишеве-2, військова частина

Посилання: https://vk.com/id180753138

Телефон: +79135981322



29 грудня 2022 року виконував бойовий виліт як командир корабля Ту-95МС, під час якого було здійснено послідовний пуск 6 ракет повітряного базування по об’єктах критичної інфраструктури. Масована атака, знищені житлові будинки, постраждала дитина.

Колаж 24 Каналу

Загнітько Олег Володимирович

Дата народження: 16.01.1987

Звання: старший лейтенант

Нагорода: медаль "За військову доблесть" II ступеня

Посада: бортовий інженер (корабля) — інструктор авіаційного загону авіаційної ескадрильї (на Ту-95МС), військова частина 75715

Місце народження: Туркменська РСР, м. Небіт-Даг

Місце проживання: Амурська область, Серишевський район, смт Серишеве, вулиця Дементьєва, будинок 4, квартира 47

Посилання: https://vk.com/id72079586

Телефон: +79156203569



29 грудня 2022 року виконував бойовий виліт як командир корабля Ту-95МС, під час якого було здійснено послідовний пуск 6 ракет повітряного базування по об’єктах критичної інфраструктури. Масована атака, знищені житлові будинки, постраждала дитина.

Колаж 24 Каналу

Герасимов Олександр Олексійович

Дата народження: 15.05.1981

Звання: прапорщик

Нагорода: медаль "За військову доблесть" II ступеня

Посада: командир вогневих установок корабля авіаційного загону авіаційної ескадрильї (на Ту-95МС), військова частина 75715

Місце народження: Амурська область, Серишевський район, смт Серишеве

Місце проживання: Амурська область, Серишевський район, смт Серишеве, вулиця Шимановського, будинок 7, квартира 4



29 грудня 2022 року виконував бойовий виліт як командир корабля Ту-95МС, під час якого було здійснено послідовний пуск 6 ракет повітряного базування по об’єктах критичної інфраструктури. Масована атака, знищені житлові будинки, постраждала дитина.

Покарання неминуче: російські пілоти мають боятися кожного дня

Ці люди – не просто виконавці наказів, вони є частиною злочинної машини, що щодня сіє смерть і руйнування на українській землі. Їхні нагороди – це медалі за вбивства невинних, за зруйновані будинки, за сльози дітей, які втратили батьків, і батьків, які втратили своїх дітей. Україна ніколи не пробачить цих злочинів. Імена російських пілотів, штурманів, бортових операторів, інженерів та інших причетних до обслуговування стратегічної авіації, які випускають ракети по наших містах, тепер відомі. Вони більше не сховаються за своїми шевронами, закритими кабінами чи стінами своїх будинків.

Нехай ці злочинці пам’ятають: де б вони не були – в російському Серишеві, в тимчасово окупованому Криму чи в будь-якому іншому місті – вони вже стали мішенню. Їхнє життя більше ніколи не буде спокійним. Вони проживуть або коротке життя, або довге, але постійно озираючись у страху. Страху перед справедливістю, яка рано чи пізно їх наздожене.

Наші спецслужби, міжнародне правосуддя та народ України вже працюють над тим, щоб кожен злочинець отримав своє покарання. Чи це буде суд у Гаазі, спецоперація українських сил чи довгі роки самотності й тривоги, але вихід у цих людей лише один – розплатитися за свої злочини.