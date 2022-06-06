Імідж російської армії та самої Московії зруйнований

Із точки зору тих же США низка їх цілей вже досягнута в великій війні України та Московії.

Імідж Росії зруйновано

Імідж армії Московії, на якій тримався до значної міри імідж самої Московії як великої держави, зруйнований.

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Армія Московії, особливо той компонент для наземних дій, який міг би загрожувати окремим країнам Центрально-східної Європи, зазнав такого фізичного удару, що невідомо скільки буде відновлюватися, особливо якщо експортний контроль цього разу спрацює.

Різні цілі

Це для нас ціль номер #1 – по максимуму знищити угруповання московитів і повернути максимум територій.

У наших західних партнерів ранжування пріоритетів може бути геть інше. Варто вже якось було б цей урок вивчити.