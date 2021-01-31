У Трампа нові проблеми: адвокати відмовились від справи про імпічмент

Представляти сторону захисту в справі щодо імпічменту Дональду Трампу відмовились 5 адвокатів. Судовий розгляд в цій справі розпочнеться не раніше 8 лютого 2021 року.

Джерело: CNN

Адвокати Дональда Трампа відмовились захищати його у суді. Всі 5 представників закону, що мали представляти інтереси переднього президента США, покинули команду.

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Причина виходу з команди

За попередніми даними, 45 президент США не міг знайти компромісу із своїми адвокатами. Трамп вимагав, щоб команда будувала лінію захисту "на фактах масових фальсифікацій на виборах і що вибори у нього вкрали".

У ній вказали лише одне звинувачення: підбурювання до заколоту.

Хто був у команді адвокатів Трампа

Бутч Бауерс; Дебора Барб'є; Джош Ховард; Джонні Гассер; Грег Харріс.

Що відомо про імпічмент Трампа

6 січня у Вашингтоні прихильники Трампа штурмували Капітолій.

За імпічмент 13 січня проголосувала палата представників Конгресу.

Слухання у Сенаті в справі імпічменту Трампа почнуть із 8 лютого.

Трамп більше не зможе займати держані посади у випадку, якщо йому оголосять імпічмент.

Палата представників Конгресу США передала до Сенату резолюції щодо імпічменту президенту США Дональду Трампу 25 січня.



Заворушення у Вашингтоні 6 січня / Інфографіка 24 каналу