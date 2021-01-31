У Трампа нові проблеми: адвокати відмовились від справи про імпічмент

31 січня 2021 , 16:35
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Представляти сторону захисту в справі щодо імпічменту Дональду Трампу відмовились 5 адвокатів. Судовий розгляд в цій справі розпочнеться не раніше 8 лютого 2021 року.

Джерело: CNN

Адвокати Дональда Трампа відмовились захищати його у суді. Всі 5 представників закону, що мали представляти інтереси переднього президента США, покинули команду.

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Причина виходу з команди

За попередніми даними, 45 президент США не міг знайти компромісу із своїми адвокатами. Трамп вимагав, щоб команда будувала лінію захисту "на фактах масових фальсифікацій на виборах і що вибори у нього вкрали".

Зверніть увагу! Палата представників Конгресу США передала до Сенату резолюції щодо імпічменту президенту США Дональду Трампу 25 січня. У ній вказали лише одне звинувачення: підбурювання до заколоту.

Хто був у команді адвокатів Трампа

  1. Бутч Бауерс;
  2. Дебора Барб'є;
  3. Джош Ховард;
  4. Джонні Гассер;
  5. Грег Харріс.

Що відомо про імпічмент Трампа

  • 6 січня у Вашингтоні прихильники Трампа штурмували Капітолій.
  • За імпічмент 13 січня проголосувала палата представників Конгресу.
  • Слухання у Сенаті в справі імпічменту Трампа почнуть із 8 лютого.
  • Трамп більше не зможе займати держані посади у випадку, якщо йому оголосять імпічмент.


Заворушення у Вашингтоні 6 січня / Інфографіка 24 каналу