Імпічмент Путіну: на сайті петицій зібрано 35 тисяч підписів

Наказ президента Росії Володимира Путіна своїм військам здійснити напад на Україну не сподобався не лише світовій спільноті. Поки ЗСУ відбивають атаки ворога та збільшують кількість втрат ворога, росіяни мріють про імпічмент свого лідера.

У Росії починаються тихі спроби зупинити війну з Україною. Щоправда, масштаби протестів дуже далекі від того, щоб зупинити імперські амбіції Путіна, втілити які йому так і не вдається. ЗСУ знищує російських солдат та техніку, а світова спільнота накладає на Росію санкції та робить її відрізаною від усіх.

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Петиції про імпічмент Путіна

На сайті Change.org почали з'являтися петиції про оголошення Володимиру Путіну імпічменту. Загалом вони набрали понад 35 тисяч підписів.

Щоправда, зважати на них російський президент навряд чи буде. Відповідно, росіянам доведеться навчитися більш активно, якщо вони хочуть зупинити свого президента, який вирішив почати масштабну війну проти України.

Зазначимо, що попри постійні обстріли та наступи російським окупантам не вдалося зайняти жодне українське місто. Ворог зазнає великих втрат, його солдати деморалізовані та здаються у полон.

Путін збирається стягнути до України резерви, ЗСУ та територіальна оборона готові організувати ворогам "теплу зустріч". Окрім того, країни-члени НАТО надіслали Україні велику військову допомогу.

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