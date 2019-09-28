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      Импичмент отменяется, Трамп снова на коне

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / AP

      Накануне Белый дом опубликовал конспект скандального телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Пока внимание мира приковано к тезису о Джо Байдене, поскольку именно это стало причиной "взрыва" всей истории.

      Что же касается самого противостояния "Трамп – Байден", то победителем из него выходит американский миллиардер.

      Важно: Скандальний разговор Трампа и Зеленского: появился текст жалобы на главу Белого дома

      Демократы решили не повторять ошибок прошлого, а "потопить" действующего президента страны до официального начала гонки. В виде "смертоносной пули" должна была выступить аудиозапись разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, в котором первый якобы пытается подкупом убедить второго активнее взяться за расследование коррупционных схем компании сына Джо Байдена (Хантера).

      байден
      Вице-президент США Джо Байден (справа) со своим сыном Хантером

      В итоге криминальный отдел министерства юстиции США изучил стенограмму разговора и не нашел в беседе никаких нарушений закона, отметив, что "дополнительные меры в связи с этой ситуацией не требуются".

      Шансы на импичмент, изначально выглядевшие мизерными (при текущих партийных раскладах для него требуется отказ части республиканцев от принципа партийной солидарности) окончательно улетучились. Ну и будем откровенны: имейся реальный шанс – противники Трампа запустили бы данную процедуру значительно раньше.

      А Дональд по итогу скандала и вовсе оказывается на коне: мало того, что он официально признан абсолютно доброжелательным гражданином, так и позиции главного конкурента теперь существенно подорваны коррупционными проблемами его сына (а возможно, и его самого), которые стали известны широкой аудитории.

      Источник: Запретное мнение

      К теме: Импичмент Трампа: стало известно, кто подал жалобу на американского президента

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      Автор: Блог Соцмережі
      Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп Володимир Зеленський Імпічмент Трампа Джозеф Байден Публікації
      Джерело: Тelegram
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