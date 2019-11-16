Хто проплатив американських лобістів Порошенка: неочікувані деталі

Нові подробиці спливли в рамках імпічменту президента Дональда Трампа. Виявлиється, попередній український президент Петро Порошенко залучив своїх лобістів у США, щоб врятуватися від кримінальної справи в Україні.

Як Порошенко будував відносини з Трампом

Коли Петро Порошенко став президентом України, при владі в Америці були демократи. Порошенко намагався продавати себе на Заході як реформатора, тому в нього склалися нормальні відносини з тодішньою владою у Вашингтоні.

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Але неочікувано вибори 2016 року виграв республіканець Дональд Трамп, з яким у Порошенка не було жодних контактів. Ба більше, Трамп не зустрівся з Порошенком перед виборами, оскільки зажадав, щоб український президент побачився з ним перед переговорами з кандидаткою Гілларі Клінтон. Порошенко, який вірив у перемогу Клінтон, не пристав на ці умови. І коли Трамп переміг на виборах президента США, для Порошенка довелося будувати відносини з ним із нуля.



Дональд Трамп

Ситуацію погіршувало те, що Україна за часів попередньої влади стрімко втрачали імідж через корупційні схеми Порошенка та його кумівство, зокрема, призначення генпрокурором Луценка. Тому, щоб відбудувати відносини з новою американською владою, Порошенко, як президент, вирішив найняти лобістів у США. І тут починається найцікавіше.

Лобістом Порошенко обрав компанію з назвою BGR, одним з експертів якої працював відомий нам Курт Волкер, що надалі став спеціальним уповноваженим уряду США з мирного урегулювання на Сході України. Волкер працював безкоштовно не як спецпредставник, а як співробітник лобістської компанії відійшов від обслуговування українського клієнта, щоб уникнути конфлікту інтересів. Принаймні, так стверджує Волкер.



Курт Волкер

Сенсаційні подробиці з допитів чиновників США

Але нещодавно в Америці розпочалася процедура імпічменту, і в ході допитів американських чиновників стали спливати на поверхню сенсаційні подробиці. Одна з яких – це слова нинішнього тимчасового посла Америки в Києві Білла Тейлора. Тейлор повідомив, що Курт Волкер у своїх діях як спецпредставник США з мирного урегулювання на Сході відійшов від свого мандату повноважень.

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За словами Тейлора, Волкер намагався чинити тиск на українських чиновників. Знаєте з якою метою? Для надання фактичного імунітету від кримінального переслідування п'ятого президента України Петра Порошенка. Розмова, яку описав Тейлор у своїх показаннях, сталася під час обіду в Києві з помічником Зеленського Андрієм Єрмаком 14 вересня чи близько нього числа.

Зацитуємо стенограму допиту Тейлора, яку оприлюднив комітет з питань розвідки Палати представників Конгресу США:

"Посол Волкер висловив пораду Андрію Єрмаку та ще одному українцю Новікову, що це була би добра ідея не переслідувати Порошенка… Курт сказав, що, ви знаєте, треба рухатися далі та не переслідувати Порошенка".

Ці свідчення Тейлора в Палаті представників спантеличили одного з конгресменів, який здивувався, як Курт Волкер міг попросити припинити розслідування щодо українського президента, і одночасно брати участь у розкручуванні сценарію розслідування щодо віцепрезидента США. Але далі ситуація стає ще цікавішою. Виявляється, відносини Порошенка та лобістської компанії BGR були дуже далекими від стандартів прозорості.



Так, контракт між BGR і українською владою був укладений у січні 2017 року, тобто зразу після інавгурації Трампа. Пам'ятаючи про сумний досвід Манафорта, який зрештою сів у тюрму через нерозкриття відносин з Януковичем, компанія BGR відзвітувала до Міністерства юстиції США про українського клієнта.

Хто такий Пол Манафорт?Це американський юрист, лобіст і політичний консультант. Він був радником Віктора Януковича та обіймав посаду керівника виборчого штабу Дональда Трампа. Перебував під слідством кількох федеральних агентств. Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні щодо можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом. Манафорту закидають шахрайство з банками та урядом, а також несплату податків на мільйони доларів доходів, отриманих від роботи політтехнологом з українськими політиками, передусім з оточення експрезидента Януковича.

Але, що цікаво, що клієнтом BGR вказала не Порошенка як президента. Тому що, в такому разі, це створювало би проблеми в Україні для клієнта – треба було би проводити державну закупівлю для просування інтересів президента в Америці, і немає жодних гарантів, що виграла б саме BGR.

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Тому BGR відзвітував Мін'юсту США, що їхнім клієнтом є не президент, а Національна рада реформ, як допоміжний орган при президенті. Але далі ще цікавіше – Нацрада реформ не існує як окрема державна установа та є фактично назвою наради в Адміністрації Президента. Але, нагадаю, адміністрація не могла платити BGR напряму, уникнувши при цьому тендеру, бо це було би порушення закону про державні закупівлі.

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Тому формально контракт з BGR підписав не президент, не Адміністрація Президента і не Національна рада реформ – під удар підставили громадську спілку "Фонд підтримки реформ в Україні". Вона пов’язана з президентською адміністрацією — цю організацію у 2015 році заснували дві юридичні фірми, зокрема, фірма Анни Бабич, цивільної дружини заступника голови президентської адміністрації Олексія Філатова.



Анна Бабич

Отже, запам'ятали цю назву "Фонд підтримки реформ в Україні"? Я ще бувши депутатом, неодноразово запитував цю організацію, хто був джерелом ваших коштів, які ви переводили BGR за лобізм Порошенко? І неодноразово отримував більш ніж підозрілу відповідь – ми як "Фонд підтримки реформ в Україні" жодних грошей не платили лобістам з BGR.

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Так, станом на лютий 2018 року, коли вже рік діяв контакт між BGR та організацією, яка прикривала інтереси Порошенка, надійшла відповідь на мій депутатський запит: жодних грошей ми не переводили. І от лише зараз, через пів року після уходу Порошенка від влади, "Фонд підтримки реформ в Україні" видав іншу версію. Вони більше не стверджують, що не оплачували послуг лобістів.

Навпаки, раптом знайшовся благодійник, який покрив їхні зобов'язання перед американськими лобістами в розмірі 600 тисяч доларів – 15 мільйонів гривень. Тобто птахофабрики України профінансували американських лобістів Порошенка, де працював Курт Волкер.

Звичайно, жодні рекомендації від іноземців не можуть бути підставою, щоб заважати українській владі боротися з корупцією або притягати винних до відповідальності, коли йдеться про побудову справедливого суспільства та покарання винних у розграбуванні державних потоків. І ба більше, якщо ідеться про президента Порошенка, який мав усю повноту влади боротись проти корупції, але розміняв довіру людей на схематози та сліпі трасти.