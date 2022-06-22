Імпорт газу не є проблемою, але це коштує шалені гроші, – Вітренко про опалювальний сезон

"Нафтогаз України" має потужності для імпорту газу, однак наразі компанії бракує для цього коштів. Тож зараз тривають переговори з міжнародними партнерами.

Про це голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив на брифінгу, повідомляє 24 канал.

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За словами Вітренка, компанія не має проблеми імпортувати газ, проблема в тому, що "для цього необхідні великі кошти". Саме тому компанія веде перемовини з міжнародними партнерами про те, наскільки вони можуть допомогти з грошима або газом.

Він уточнив, що для накопичення 19 мільярдів кубометрів газу до початку опалювального сезону, відповідно до поставленого урядом завдання, "Нафтогаз" має імпортувати 5,8 мільярда кубометрів газу.

Якщо треба мати такий великий запас, як хоче уряд, на початок опалювального сезону 19 мільярдів кубометрів, це означає, що додатково треба імпортувати майже 5,8 мільярда кубометрів. Це означає, що необхідно витратити $8 мільярдів, великі гроші для України,

– розповів Вітренко.

Водночас, за словами голови правління НАК, якщо Україна підійде до опалювального сезону з рівнем газу 15 мільярдів кубометрів газу, цього теж буде цілком достатньо. Ба більше, це певний ще із запасом, а не просто мінімальний рівень.

Ленд-ліз має піти і на енергетику

Вітренко нагадав, що "Нафтогаз" пропонує включити газ до американської програми ленд-лізу для України.

"Це один з тих варіантів, які ми опрацьовуємо з нашими партнерами. Це дуже складна задача, ми говоримо про величезні кошти, багато є передумов отримання фінансування від наших міжнародних партнерів. 15 мільярдів кубометрів газу до кінця опалювального сезону – це означає, що нам потрібно імпортувати значні обсяги газу і нам потрібні значні кошти", – додав Вітренко.

Україна може забезпечити себе газом

Кабінет Міністрів раніше доручив "Нафтогаз України" забезпечити збільшення запасів газу у підземних сховищах до початку опалювального сезону до 19 мільярдів кубометрів. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, обсяги власного видобутку уряд оцінює на рівні від 16 до 19 мільярдів кубометрів, споживання – від 21 до 24 мільярдів кубометрів.

"Відповідно, частину газу імпортуватимемо. Потужності для цього є. Домовленості з нашими сусідами на Заході ми теж маємо", – зазначив він.

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