Кінець ядерного лідерства Росії: як заборона імпорту урану змусить страждати економіку Путіна

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Поки Росія разом зі своїм сателітом Білоруссю лякають світ ядерними навчаннями з використанням нестратегічної ядерної зброї, США завдають удар у відповідь з метою пустити на дно стратегічну для Росії галузь.

14 травня (за Києвом) президент США Джо Байден підписав двопартійний законопроєкт HR 1042, який фактично забороняє імпорт російського збагаченого урану.

Потенційно це рішення може позбавити Росію прибутків на мінімум мільярд доларів на рік, а найголовніше – суттєво обмежити вплив держави-агресорки на інші країни світу, які фактично були заручниками доброї волі Кремля. 24 Канал пояснює це важливе рішення та спробує передбачити його наслідки.

До теми Байден підписав указ про заборону на імпорт урану з Росії

Болісний удар для Путіна та його економіки

Російський так званий "президент" полюбляє розповідати, що санкції Заходу проти його режиму не працюють. А його найближче оточення (як-от новий міністр оборони Бєлоусов) повторює, що Росія, відмовившись від співпраці з цивілізованим світом, здатна з ним конкурувати.

Доказом цих тез часто був приклад російського "мирного атому" – ще радянського спадку, який давав Росії значні прибутки та ставав інструментом впливу на держави, які погодилися співпрацювати з Москвою у питаннях розщеплення атомних ядер.

Україна тривалий час була саме таким заручником російської атомної промисловості, доки не змушена була перейти на мирний атом від цивілізованих партнерів. Нині таку співпрацю досі змушені вести Туреччина, Болгарія, Чехія, Угорщина, Словаччина, Китай, Індія, Іран, Єгипет, Бангладеш і, як не дивно, США.

Станом на 2023 рік Сполучені Штати купляли в Росії понад 20% від власних потреб на збагачений уран.

на збагачений уран. У Європи цей показник взагалі становить 30%, російський уран виробляє енергію для 100 мільйонів європейців.



Як зростав виторг Росії, показники за 2023 рік (дані не враховуючи підсанкційний Іран) / Інфографіка Bloomberg / RUSI

Американці відмовились від розвитку власних потужностей ще у 2017 році, коли закрився останній у країні завод, який займався перетворенням уранової руди на фторид урану (привіт адміністрації президента Трампа). Після цього не вельми "мудрого кроку" Росія та Китай стали контролювати значну частину світового ринку, а ціни на уран злетіли до небес.

Нині Росія через "Росатом" контролює близько 30% світового ринку збагачення урану і 17% ринку реакторного палива.

Це зробило Росію ледь не монополістом на ринку, а найголовніше – дало право диктувати умови у такій важливій сфері, адже тепер від волі Кремля залежали питання постачання ядерного палива для американського флоту та для понад 90 комерційних реакторів.

Сукупно це давало Росії 1 мільярд доларів на рік. Саме тому "Росатом" так довго уникав санкцій (хоча під бан США доволі швидко потрапили московські нафта, газ і вугілля), а російські лідери мали підстави говорити, що ці санкції не працюють. Але тепер ситуація змінюється.



Контейнери з ураном на заводі зі збагачення урану Urenco USA в Нью-Мексико 11 липня 2023 року / Фото: Mark Felix / Bloomberg

Податок на жадібність: чому ціни на уран злетять до небес

За бажання зекономити, а точніше через свою недалекоглядність 7-річної давнини, США доведеться заплатити. Бан російського "мирного атому" гарантовано призведе до стрибка цін на збагачений уран, експерти вже говорять про подорожчання на 20%, що стане таким собі податком на жадібність та необдумані рішення.

З іншого боку, ціни на уран і так не були низькими, а перманентна криза в африканській країні Нігер, яка має багаті уранові поклади, вказує на те, що зону турбулентності швидко подолано не буде. З іншого боку, затягувати відмову від російського урану було дорожче для самих США. І, звісно ж, для України, адже Росія має в такий спосіб стабільне джерело надходження валюти та фінансування війни.

Цей новий закон відновлює лідерство Америки в ядерному секторі. Це допоможе захистити наш енергетичний сектор для майбутніх поколінь,

– радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван вітає роботу своєї країни над помилками.

Також нова політика США передбачає додаткові інвестиції в галузь у розмірі 2,7 мільярда доларів. За ці гроші проголосував Конгрес ще в грудні минулого року і вони були заблоковані в Сенаті. Утім, у середині квітня 2024 року спікер Конгресу Майк Джонсон нарешті поставив питання допомоги Україні, Тайваню та Ізраїлю на голосування, після чого парламентську кризу було подолано. І вже 30 квітня Сенат одноголосно (!) підтримав колег із нижньої палати.

Водночас сенатор Джон Баррассо заявив минулого тижня в Сенаті, що панування Росії в постачанні урану до США добігає кінця.

Військова машина Путіна втратила одну зі своїх дійних корів,

– наголосив він, повідомляє видання Axios.

Підводні камені закону

Закон набуває чинності через 90 днів після підписання Байденом. Термін дії цього документу завершується у 2040 році. Є тут і невеличка "зрада" – у законі передбачено право компаній продовжувати ввозити російський уран аж до 2028 року.

Оператори АЕС не відразу відчують ефект заборони російського урану, оскільки реактори заправляють кожні 18 – 24 місяці, а саме паливо купують заздалегідь, що означає те, що більшість підприємств мають запаси на наступні декілька років.



Ринки, що розвиваються, і не є членами ЄС, очолюють ядерну торгівлю з Росією / Інфографіка Bloomberg / RUSI

Знаючи російський гонор та їхню любов до широких жестів (згадуємо спалення героїнею Достоєвського 100 000 рублів), можна припустити, що Росія чекати 4 роки не буде та обмежить продаж свого урану заздалегідь (як це було, до прикладу, з природним газом у 2022 році).

Росіяни, до речі, не підвели. Ще до підписання Байденом закону вже лунали заяви, що Росія заборонить експорт в односторонньому порядку. Що ж, як кажуть, ваш вихід, пане Путін.