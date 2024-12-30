Чи дійсно Європа знизила енергетичну залежність від Росії за 2024 рік

Європа прагне знизити енергетичну залежність від Росії, шукаючи альтернативні маршрути та постачальників. Однак імпорт СПГ лише за першу половину року зріс на 30%, досягнув майже 2 мільярдів євро.

Імпорт газу з Росії до Європи

До повномасштабного вторгнення імпорт природного газу з Росії був на рівні 41% від загального обсягу газу (скрапленого і трубопровідного) в ЄС, зауважила під час розмови з 24 Каналом експертка з ринку енергетики Оксана Іщук.

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Головними імпортерами трубопровідного газу з Росії залишаються Угорщина та Словаччина.

з Росії залишаються Угорщина та Словаччина. Що стосується російського скрапленого газу, то головними імпортерами є Бельгія, Франція, Нідерланди, Іспанія.

Як ринок СПГ обходить санкції

Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон зауважує, що європейський ринок СПГ дозволяє обійти деякі санкції, що створює складну ситуацію.

Кадрі Сімсон Єврокомісар з питань енергетики Не завжди можливо встановити, чи газ походить із Росії, чи з іншої країни.

Під час постачань СПГ складно відстежити кінцевий пункт призначення газу, оскільки СПГ змішується з іншими джерелами й стає частиною загального енергетичного балансу Європи.

Оксана Іщук Виконавчий директор центру глобалістики "Стратегія XXI" Заборона на перевалку російського скрапленого газу на європейських СПГ терміналах введена в червні 2024 році п'ятнадцятим санкційним пакетом, який забороняє лише його ре-експорт до третіх країн, проте необхідною є повна заборона імпорту російського скрапленого газу в ЄС.

Експерт з енергетики Bloomberg Opinion Хав’єр Блас підкреслює, що Європа стикається з парадоксом: з одного боку, країни намагаються позбутися залежності від російського газу, а з іншого – змушені продовжувати його закупівлю через економічні причини.

Так у вересні цього року Росія стала знову найбільшим постачальником газу до Європи, збільшивши свою частку до 23,74% імпорту.

Зверніть увагу! Лише завдяки експорту через територію України нафти та газу Росія отримує близько 12 мільярдів доларів прибутків на рік.

Чи дійсно газ найбільше джерело прибутків

Попри введені країнами G7 та ЄС численних санкційні пакети санкції є недостатніми. Головні прибутки від енергетичного експорту Росія отримує саме від експорту сирої нафти, а не газу. Відтак необхідним є блокування російських танкерів в Балтійському морі,

– зазначає Оксана Іщук.

За даними Євростату частка імпорту нафти з Росії впала з 18% у III кварталі 2022 року до 2% у III кварталі 2024 року. Виключення для отримання російської нафти через Південну гілку трубопроводу "Дружба" отримали Чехія, Угорщина, Словаччина.

Чехія готується завдяки розширенню нафтопроводу TAL з Німеччини до червня 2025 року повністю відмовитися від російської нафти.

Необхідним є диверсифікація імпорту російської нафти Словаччиною та Угорщиною і припинення надання їм виключення з нафтового санкційного пакета,

– вважає Іщук.

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