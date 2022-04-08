Імпортне пальне і зміна логістики: Шмигаль розповів, як Україна переживає бомбардування НПК

Російські окупанти масово бомбардують сховища пального. Через це виникають дефіцити та логістичні розриви. Однак уряд працює над тим, аби таких незручностей не було.

Першочергово пальним забезпечують ЗСУ. Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Шмигаль розповів, як Україна долає наслідки бомбардувань НПК

Прем'єр розповів, що Росія зосередилася на знищенні інфраструктури зберігання пального в Україні.

Ми бачимо, як методично вони знищують і переробні бази, і ті, де зберігається величезна кількість пального. У нас були певні запаси. Зараз у нас є відповідні договори щодо імпортного пального, перебудовується вся логістика постачання,

– зауважив Шмигаль.

За його словами, після ворожих атак на нафтобази та зберігальні потужності українських підприємств виникають дефіцити та логістичні розриви. Проте в Україні йде війна, тож суспільство готове до певних незручностей в постачанні.

"В першу чергу, пальним забезпечуються Збройні сили. В другу чергу, пальне сьогодні йде на організацію посівної. Є забезпечення людей пальним на наших автозаправних станціях", – заявив прем'єр.

Шмигаль додав, що уряд забрав всі податки з пального. Зокрема, забрали акциз, всі митні платежі при ввезенні пального в Україну та знизили ПДВ з 20% до 7%.

"Це дало змогу знизити ціну на АЗС на 10%. Але росіяни знищують автозаправні станції також. Напевно, наші заправні станції несуть загрозу Російській Федерації, тому вони просто бомблять і їх – уже десятки знищених" – підсумував прем'єр.

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