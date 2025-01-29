Масштаб проблем більший, ніж може здатися на перший погляд, – Рада про припиненням допомоги США

Після призупинення фінансування USAID у Верховній Раді шукають альтернативні джерела підтримки. Обговорюється залучення європейського фінансування для критичних проєктів.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на профільний комітет Верховної ради. Депутати наголошують на важливості оперативних рішень, щоб уникнути дестабілізації ключових сфер.

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Чим замінять допомогу USAID

Парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики розпочав консультації з європейськими колегами щодо можливого заміщення фінансування, яке раніше надходило від USAID.

На парламентському рівні вже розпочато консультації з європейськими колегами про можливе заміщення американської допомоги – хоча б на той час, поки у Вашингтоні не буде ухвалено остаточні рішення,

– йдеться у заяві комітету.

У Верховній Раді України тривають внутрішні обговорення щодо можливих шляхів подолання наслідків припинення американської фінансової підтримки. Депутати різних фракцій висловлюють занепокоєння тим, що значна кількість гуманітарних та соціальних проєктів можуть опинитися під загрозою зупинки.

Наразі у парламенті розглядаються можливі альтернативні механізми залучення фінансування як з боку європейських інституцій, так і через перерозподіл державного бюджету.

У комітеті наголошують, що припинення фінансування USAID вплинуло на низку українських проєктів у сфері культури, медіа та соціального захисту. Зокрема, значну роль ця допомога відігравала у підтримці українських медіа, які страждають через кризу рекламного ринку після повномасштабного вторгнення Росії.

Також за рахунок цих коштів реалізовувалися програми психологічної допомоги дітям та сім’ям, які постраждали від війни.

Українські організації та інші суб’єкти, які отримували гранти від USAID, не мали часу підготуватися до таких різких змін. Безумовно, американський народ і уряд мають повне право перевірити результати цієї допомоги та ухвалити рішення, чи продовжувати свою глобальну підтримку,

– зазначили у комітеті.

У заяві йдеться, що у зв’язку з фінансовою паузою нормалізація процесів може затягнутися на кілька місяців. Саме тому Україна має вжити оперативних заходів, щоб уникнути дестабілізації ключових процесів у державі.

Комітет підкреслює, що підтримка міжнародних партнерів є критично важливою для демократичного розвитку України, особливо в умовах війни. Українська сторона закликає зберегти ці програми та знайти рішення для їх фінансування, щоб уникнути негативних наслідків у важливих сферах.

