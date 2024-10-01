Там також чекали Путіна: хто поїде в Мексику на інавгурацію президентки від України

Сьогодні, 1 жовтня, відбудеться інавгурація новообраної президентки Мексики Клаудії Шейнбаум. Запрошення на цю подію надсилали українському президентові Володимиру Зеленському.

Однак його також отримав і російський диктатор Владімір Путін, тож на інавгурацію поїде голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Про це йдеться в анонсі на сайті Верховної Ради України.

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Замість Зеленського на інавгурацію поїде Стефанчук

Поїздка до Мексики стане першим візитом очільника українського парламенту до латиноамериканського регіону за час незалежності України, яку здійснюють «для поглиблення українсько-мексиканського міждержавного співробітництва» та "посилення міжпарламентського діалогу".

Перебування в Мехіко буде використано також для посилення міжнародної підтримки України, зокрема, з боку країн Глобального Півдня, лідери яких будуть присутні на церемонії вступу на посаду президентки Мексики,

– йдеться у повідомленні пресслужби Апарату Верховної Ради.

Ймовірно, таке рішення спричинене й також тим, що новообрана президентка Мексики Клаудія Шейнбаум запросила на свою інавгурацію російського диктатора Владіміра Путіна.

Цікаво, що за її словами, вона не запросила представників Перу чи Еквадору, бо не погоджується з політикою, яка обмежує відносини між Мексикою та обома країнами. Однак дії диктатора чомусь не стали поважною проблемою для того, аби його не запросити.

Важливо. Мексика визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, а тому має виконати ордер на арешт Владіміра Путіна, якщо він все ж приїде. Європейський Союз неодноразово закликав усі країни, які ратифікували Римський статут виконувати свої зобов'язання.

До слова, російські пропагандистські ЗМІ із посиланням на заяву речника російського диктатора Дмітрія Пєскова повідомили, що Путін не планував відвідувати інавгурацію Клаудії Шейнбаум.