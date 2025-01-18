У США почалися протести проти інавгурації Трампа

Тисячі людей вже зібралися у Вашингтоні, щоб протестувати проти інавгурації новообраного президента Дональда Трампа. Активісти за права жінок, расову справедливість та інші ініціативи виступили проти нової політики, яка, на їхню думку, буде загрожувати їхнім конституційним правам під час повернення республіканців до влади.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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У Вашингтоні починаються протести проти інавгурації Трампа

У США збираються нові протести проти інавгурації Трампа. Очікуються, що вони будуть набагато масштабніші, аніж у 2017 році. Так, у Вашингтоні вже зібралися тисячі людей. Їхній маршрут пролягав повз центр міста, Білий дім, меморіал Лінкольну та вздовж Національного торгового центру. До протестів також доєднався і рух за права жінок у США, однак їхні протести значно менші, порівняно з 2017 роком.

Загалом, протести проти інавгурації Трампа пройдуть по всій країні. Очікується, що їх буде близько 300, а участь у них візьме 50 тисяч американців. Водночас поліція вважає, що протестувальників буде вдвічі менше – близько 25 тисяч.

Протестувальники стверджують, що багато американців розчаровані, що новим президентом стане Дональд Трамп.

Нагадаємо, що про масштабні протести перед інавгурацією Трампа під назвою "Марш Людей" оголосили 8 листопада. За повідомленнями у ЗМІ, захід збере близько 50 тисяч осіб, які прагнуть привернути увагу до загрозливих, на їхню думку, аспектів політики новообраного президента. Учасники маршу виступатимуть на захист прав жінок, іммігрантів, представників ЛГБТ-спільноти, а також етнічних і релігійних меншин.