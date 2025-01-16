Тепер серйозний, а не усміхнений: у США показали інавгураційні портрети Трампа та Венса

Незабаром новообраний президент США Дональд Трамп повернеться в Білий дім. Віцепрезидентом стане Джей Ді Венс.

У США показали офіційні інавгураційні портрети Трампа та майбутнього віцепрезидента Джей Ді Венса. Про це пише 24 Канал із посиланням на Sky News.

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Фото Трампа схоже на фото із в'язниці

Фото майбутнього віцепрезидента дуже офіційне та цілком відповідає його статусу. На ньому він стоїть на тлі прапора США.



Інавгураційний портрет Венса / Фото Sky News

Користувачі соцмереж виявили, що портрет новообраного президента схожий на його фото, зроблене у в'язниці округу Фултон у 2023 році. Цікаво, що знімок зробили тоді, коли Трамп пройшов формальну процедуру арешту у справі про втручання у вибори.



Фото Трампа із в'язниці / Фото поліції



Інавгураційний портрет Трампа / Фото Sky News

Крім цього, неможливо не зауважити, наскільки відрізняються портрети Доналда Трампа за 2017 та 2025 рік. На першому він не такий серйозний та посміхається. Тоді як на актуальному портреті Трамп має дуже зосереджений вигляд.



Порівняння інавгураційних портретів Трампа / Фото із соцмереж

Інавгурація Дональда Трампа відбудеться вже 20 січня.