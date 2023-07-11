На інавгураційному саміті буде запропонований план входження України в НАТО, – Столтенберг

12 липня у Вільнюсі відбудеться інавгураційний саміт НАТО. Саме на ньому члени Альянсу запропонують план вступу України до НАТО.

Про це під час брифінгу заявив Генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє 24 Канал. За його словами, процес вступу нашої країни в НАТО буде не двоетапним, а одноетапним.

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Вступ без ПДЧ

Єнс Столтенберг пояснив, що двоетапний вступ передбачає виконання Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ), однак союзники вирішили його скасувати, перетворивши вступ на одноетапний – підписання протоколу про членство і його ратифікація всіма членами Альянсу.

Я впевнений, що ми ухвалимо потужне рішення щодо України. Я також впевнений, що учасники підтвердять, що Україна стане членом НАТО. Ми маємо багаторічну програму переходу України на стандарти НАТО,

– наголосив Столтенберг.

Зеленський вирушає до Вільнюса

Тепер тільки залишається питання у тому, коли саме почнеться процес вступу України – ще під час війни чи тільки після її завершення. Річ у тім, що більшість партнерів підтримує вступ України лише після перемоги, однак це не означає, що процес вступу не можна починати зараз і фіналізувати після завершення війни та деокупації всієї території. Зараз все залежить від політичної волі союзників.

Також Єнс Столтенберг підтвердив, що ввечері 11 липня президент Володимир Зеленський прибуде до Вільнюса на саміт. Тоді ж він і виступатиме на полях саміту.

Крім того, в межах саміту Альянсу у Вільнюсі, глава держави проведе двосторонню зустріч з президентом США Джо Байденом. Варто відзначити важливість цієї зустрічі, адже глава Білого дому чи не єдиний лідер країни НАТО, який говорить про те, що Україна не готова до членства. Тому цілком ймовірно, що саме питання вступу України може бути основним предметом перемовин.