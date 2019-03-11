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      Індексація пенсій та одноразові виплати: чи є у цьому політичний підтекст

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      1 березня 2019 року українські пенсіонери почали отримувати додаткові гроші
      1 березня 2019 року українські пенсіонери почали отримувати додаткові гроші / Фото із відкритих джерел

      В українському інформаційному просторі виникла плутанина, пов'язана з пенсійними виплатами. Вона з'явилася через те, що в країні одночасно відбуваються два процеси, які мають абсолютно різну природу: індексація пенсій та одноразова виплата у сумі 2400 гривень для певної групи пенсіонерів.

      Про це у своєму відеоблозі "Фінансова грамотність" розповів економічний експерт Сергій Фурса.

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      За словами економіста, індексація ґрунтується на законі про реформу пенсійної системи, прийнятому ще наприкінці 2017 року. Цей закон передбачає, що з 2019 року пенсії щороку будуть перераховувати за прозорою та зрозумілою формулою. Це правильно і ніяк не пов'язано з виборами.

      Спроби прив'язати початок індексації до виборів виглядають недоречно. Адже закон приймався у 2017 році і крім індексації передбачав ще й перехід на нову формулу,
      – пояснив Фурса.

      Й додав, що саме це призвело до підвищення пенсій в кінці 2017 року, тож логічно, що не було потреби робити індексацію у 2018 році. Так само як і пропускати 2019 рік тільки з тієї причини, що це – рік виборів. 

      Проте Фурса наголосив, що одноразові виплати носять політичний підтекст, а саме боротьбу за голоси найбільш бідного електорату, який традиційно чутливий до таких жестів.

      Так, це погано, як і будь-яка форма підкупу виборців. Але це – традиційна поведінка будь-якої української влади. І Янукович, і Тимошенко свого часу робили так само,
      – сказав він.

      Та цей процес не зупинити, поки політики будуть бачити, що підкуп виборця за гроші всіх платників податків відбивається на зростанні рейтингу того, хто цей підкуп здійснює, підсумував економіст.

      Хто отримає додаткові виплати? Ті, кому в результаті індексації пенсій 1 березня дістанеться нижче мінімальної або мінімальна пенсія. Зокрема, це українці, які раніше мали низьку зарплату, але значний страховий стаж: понад 35 років чоловіки та 30 років жінки, які вийшли на пенсію після 2011 року; 25 років у чоловіків і 20 років у жінок, які вийшли на пенсію до 2011 року.

      Дивіться відео повного випуску відеоблогу Сергія Фурси "Фінансова грамотність" за 11 березня 2019 року

       

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      Теги: Новини України Пенсія Пенсійна реформа
      Джерело: 24 канал
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