В Індії поклоняються богині коронавірусу: моляться та залишають їжу – відео

Священники в індійському храмі щодня моляться богині коронавірусу. Так вони намагаються "приборкати" пандемію, адже країна бореться з новим спалахом COVID-19.
Це відбувається у місті Коїмбатур у штаті Таміл Наду, що на півдні країни. Храм, у якому поклоняються божеству-вірусу, наразі закритий для відвідувачів.
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Місцеві священники віддають шану статуям богині. Одна з них зроблена з сандалового дерева, а інша – з каменю. Поруч, зокрема, залишають їжу.
А також – співають молитви, закликаючи покласти край пандемії коронавірусу COVID-19, й омивають ідолів водою з куркумою і молоком.
Ми поклоняємось вірусу у вигляді богині й щодня молимося до неї, аби зменшити наслідки цієї хвороби,
– пояснили у храмі.
Й додали, що навіть лікарі не можуть впоратися з масштабами ситуації, тож люди звертаються до вищих сил. Раніше в Індії вже були храми для хворих віспою та чумою.
В Індії поклоняються богині коронавірусу: дивіться відео
Зауважимо, що місцеві священники мають намір продовжувати свої молитви до "Корона Деві" ще протягом щонайменше 7 тижнів.
Коронавірус в Індії: актуальна інформація
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- Внаслідок надмірного використання стероїдів для лікування недуги у багатьох людей діагностували чорний грибок. Такий пацієнтів – вже понад 8 тисяч.
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- Нещодавно у ВООЗ заявили, що штам коронавірусу B.1.617, вперше виявлений в Індії, зараз офіційно зафіксовано на 53 територіях.