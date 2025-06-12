Пілот літака, який розбився в Індії, подав сигнал диспетчеру за мить до катастрофи

В Індії розбився пасажирський літак з понад 240 людьми на борту. Пілот подав сигнал Mayday до диспетчерської в останні секунди перед аварією.

Про це пише 24 Канал із посиланням на News18.

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Авіакатастрофа в Ахмедабаді

Місцеві ЗМІ повідомили, що літак AI171 авіакомпанії Air India, який летів рейсом Ахмедабад – Лондон, розбився поблизу аеропорту під час зльоту 12 червня.

Стало відомо, що за мить до катастрофи пілот подав сигнал лиха (Mayday) до авіадиспетчерської служби.

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Літак упав прямо на житловий район неподалік аеропорту. Ймовірно, він розбився на даху лікарні.

Наразі підтверджена загибель щонайменше 110 людей унаслідок аварії. На місці падіння літака працюють екстрені служби, місцеві жителі допомагають рятувальникам.