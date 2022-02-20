Індія евакуйовує персонал посольства в Києві, – ЗМІ

На тлі російської загрози іноземні країни евакуйовують своїх дипломатів з Києва до Львова. На такий крок пішла й Індія.

Крім того, посольство звернулося до своїх громадян. Їх закликали покинути територію України.

Зауважте Нідерланди переносять посольство з Києва до Львова

Дипломати вдруге закликали покинути Україну

Індійські дипломати, які працюють в Україні, вже вдруге просять своїх громадян покинути нашу країну. Причина незмінна – загроза російської агресії.

Через високий рівень напруженості і невизначеності щодо ситуації в Україні, що зберігається, усім громадянам Індії, чиє перебування не вважається необхідним, і всім індійським студентам рекомендується тимчасово покинути Україну,

– йдеться в повідомленні.

Також дипломати закликали своїх громадян, які не планують поки покидати територію України, тримати контакт із посольством. Інформації про переміщення посольства з Києва до Львова у зверненні не було.

Дипустанови переїжджають до Львова

США, Австралія та Канада евакуювали свої посольства з Києва до Львова. Дипломати повернуться у столицю після того, як ситуація стабілізується.

Німеччина відправила до Львова працівників свого консульства у Дніпрі.

Водночас посольства Європейського Союзу продовжать роботу у Києві.

Про готовність перевезти своїх дипломатів на Західну Україну заявив також Ізраїль.

Згодом перевезти своїх дипломатів вирішили Литва, Велика Британія, Нідерланди,

До теми: Росія вже продумує провокації – дивіться відео