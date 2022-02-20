Індія евакуйовує персонал посольства в Києві, – ЗМІ
Джерело:телеграм-канал "Раньше всех"
На тлі російської загрози іноземні країни евакуйовують своїх дипломатів з Києва до Львова. На такий крок пішла й Індія.
Крім того, посольство звернулося до своїх громадян. Їх закликали покинути територію України.
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Дипломати вдруге закликали покинути Україну
Індійські дипломати, які працюють в Україні, вже вдруге просять своїх громадян покинути нашу країну. Причина незмінна – загроза російської агресії.
Через високий рівень напруженості і невизначеності щодо ситуації в Україні, що зберігається, усім громадянам Індії, чиє перебування не вважається необхідним, і всім індійським студентам рекомендується тимчасово покинути Україну,
– йдеться в повідомленні.
Також дипломати закликали своїх громадян, які не планують поки покидати територію України, тримати контакт із посольством. Інформації про переміщення посольства з Києва до Львова у зверненні не було.
Дипустанови переїжджають до Львова
- США, Австралія та Канада евакуювали свої посольства з Києва до Львова. Дипломати повернуться у столицю після того, як ситуація стабілізується.
- Німеччина відправила до Львова працівників свого консульства у Дніпрі.
- Водночас посольства Європейського Союзу продовжать роботу у Києві.
- Про готовність перевезти своїх дипломатів на Західну Україну заявив також Ізраїль.
- Згодом перевезти своїх дипломатів вирішили Литва, Велика Британія, Нідерланди,
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