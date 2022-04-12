Індія має сама ухвалити рішення про підхід до війни Росії проти України, – Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Індія має самотужки ухвалити рішення щодо ставлення до повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

Відповідну заяву американський політик зробив під час пресконференції. Остання відбулась після зустрічі міністрів США та Індії у Вашингтоні.

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Індія має ухвалити рішення щодо ставлення до війни

Індія "має ухвалити свої власні рішення про те, як вона підходить" до дій армії Росії в Україні, і що США вважають "важливим, щоб всі країни, особливо ті, які мають важелі тиску, здійснювали тиск на Путіна, щоб той припинив війну",

– пояснив Блінкен.

Політик додав, що військова агресія Росії "разюче контрастує із загальним баченням США та Індії стосовно вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону". Додав також, що дії Москви мають глобальні наслідки.

Натомість глава МЗС Індії Джайшанкар запевнив, що його країна виступає проти конфлікту. Окрім того, підтримує "за діалог та дипломатію", "термінове припинення насильства".

Запевнив, що у Делі "готові будь-яким чином сприяти досягненню цих цілей".

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