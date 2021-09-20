Індія планує відкрити кордони для туристів: які дати називають

Індія планує відкрити кордони для туристів вже найближчим часом. Відповідне рішення планують ухвалити орієнтовно протягом 10 днів.

Наразі тривають перемовини між працівниками МВС країни та зацікавленими сторонами. З'ясовують дати та умови щодо в'їзду туристів.

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Індія планує відкрити кордони для туристів

Керівники МВС Індії обговорюють з усіма зацікавленими сторонами ймовірну дату та умови відкриття країни для іноземних туристів.

Першим 5 тисячам туристів можуть вручити безплатні візи в спробі відродити сектори туризму, гостинності та авіації, які постраждали від пандемії COVID-19 з березня 2020 року, коли було оголошено про національний локдаун,

– мовиться у повідомленні.

Ба більше, чиновники очікують, що такі безплатні візи стимулюватимуть туризм.

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