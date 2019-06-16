Індія запровадила мита на товари із США

Індія ввела додаткові мита на 28 товарів, що ввозяться зі Сполучених Штатів. Зокрема мито на ввезені яблука становитиме 70 відсотків, також обкладуть митом мигдаль і волоський горіх.

Мита почали діяти з неділі, 16 червня, повідомив портал Gazette of India.

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Чому Індія запровадила мита?

Президент США Дональд Трамп вирішив позбавити Індію і Туреччину торгових пільг в рамках Генеральної системи преференцій.

Що таке Генеральна система преференцій?Це система, яка визначає преференційні тарифні умови для окремих товарів, що експортуються з країн, які розвиваються (країни-бенефіціари), у розвинуті країни (країни-донори). Гарантовані цією системою пільги можуть виражатися у частковому або повному звільненні від ввізного мита.

Як пояснив американський лідер, рішення обумовлено тим, що "Індія не змогла гарантувати Сполученим Штатам, що вона забезпечить рівний і прийнятний доступ до ринків". Туреччину позбавили преференцій через "рівень економічного розвитку" країни.

Сторони почали обмінюватися митами ще в минулому році, після того як Трамп ввів додаткові збори на всі поставки алюмінію і сталі в США. У відповідь Індія пообіцяла, що вживатиме заходів, збільшивши мита на імпорт 30 американських товарів.