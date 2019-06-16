05:49
16 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: День народження Сталіна. Серіал "Чорнобиль" у Росії
      Вєсті Кремля
      16:28, 15 червня
      Вєсті.UA. Жир: Хитрий план Порошенка. За що переживає Зеленський
      Вєсті.UA
      16:49, 15 червня
      Користь та шкода "зеленої" енергії: чому заговорили про другий Чорнобиль
      ЦРУ
      09:00, 14 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як студентство позитивно впливало на долі мільйонів
      Згадати все
      22:30, 14 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Індія запровадила мита на товари із США

      36 Читать новость на русском
      Торгова війна між Індією та США триває
      Торгова війна між Індією та США триває / Фото з відкритих джерел

      Індія ввела додаткові мита на 28 товарів, що ввозяться зі Сполучених Штатів. Зокрема мито на ввезені яблука становитиме 70 відсотків, також обкладуть митом мигдаль і волоський горіх.

      Мита почали діяти з неділі, 16 червня, повідомив портал Gazette of India.

      Зверніть увагу. В Індії панує аномальна спека: померли 36 людей

      Чому Індія запровадила мита?

      Президент США Дональд Трамп вирішив позбавити Індію і Туреччину торгових пільг в рамках Генеральної системи преференцій.

      Що таке Генеральна система преференцій?Це система, яка визначає преференційні тарифні умови для окремих товарів, що експортуються з країн, які розвиваються (країни-бенефіціари), у розвинуті країни (країни-донори). Гарантовані цією системою пільги можуть виражатися у частковому або повному звільненні від ввізного мита.

      Як пояснив американський лідер, рішення обумовлено тим, що "Індія не змогла гарантувати Сполученим Штатам, що вона забезпечить рівний і прийнятний доступ до ринків". Туреччину позбавили преференцій через "рівень економічного розвитку" країни.

      Сторони почали обмінюватися митами ще в минулому році, після того як Трамп ввів додаткові збори на всі поставки алюмінію і сталі в США. У відповідь Індія пообіцяла, що вживатиме заходів, збільшивши мита на імпорт 30 американських товарів.

      blog_ava
      Топ-3 міста України, де влада максимально відкрита до громадян
      15 червня
      1162
      Теги: Новини політики Індія Новини США Мито
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 15 червня: Україна – чемпіон світу з футболу, випробний термін для НАБУ і САП
      15 червня , 22:02 Головні новини 15 червня: Україна – чемпіон світу з футболу, випробний термін для НАБУ і САП
      2392
      Футболісти збірної України U-20, які підкорюють світ: хто вони такі
      14 червня , 10:28 Футболісти збірної України U-20, які підкорюють світ: хто вони такі
      Михайло Гема 4487
      Збірна України – чемпіон світу з футболу (U-20)
      15 червня , 21:00 Збірна України – чемпіон світу з футболу (U-20)
      6997
      Україна – Південна Корея: онлайн-трансляція фіналу Чемпіонату світу U-20
      15 червня , 18:45 Україна – Південна Корея: онлайн-трансляція фіналу Чемпіонату світу U-20
      8085
      Українське "кривосуддя": як через помилкове рішення суддів вбили дитину
      15 червня , 18:00 Українське "кривосуддя": як через помилкове рішення суддів вбили дитину
      Роман Маселко 936
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук