В Індії агресивний дикий леопард напав на місцевих жителів: серед постраждалих – діти

В індійському місті Джорхат на людей напав агресивний дикий леопард. Унаслідок нападу тварини постраждали щонайменше 15 людей.

Інцидент трапився в індійському штаті Ассам. Значна частина випадків нападу агресивного леопарда сталася у районі кампусу Дослідницького інституту тропічних лісів, на околиці міста Джорхат.

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Тварину намагаються упіймати

Через напад леопарда постраждали працівники лісового господарства. Також серед постраждалих є жінки та діти. Представники лісового департаменту припускають, що леопард прийшов до кампусу в пошуках їжі з сусіднього заповідника дикої природи Гіббон.

Зараз працівники лісового господарства намагаються упіймати агресивну тварину.

Тварина стала дуже агресивною. Ми розставили пастки всередині кампуса, аби полонити її. Докладаємо зусиль, аби її відстежити,

– зазначив представник адміністрації Джорхат Ранджит Конвар.

Агресивний леопард нападає на людей: дивіться відео

В одному з індійських сіл напились слони

У листопаді в селі Саліпада в східному штаті Одіша в Індії стадо з 24 слонів знайшло горщики з лікером з квіток дерева мадуки довголистої. Банки з цим напоєм залишають у джунглях для бродіння у глиняних горщиках.

Коли мешканці села прийшли в джунглі, аби забрати готовий напій, то побачили, що всі глечики розбиті, а на галявині лежить понад 2 десятки слонів. 15 дорослих слонів та 9 слоненят випили весь лікер та заснули. Однак сон був настільки міцним, що ніхто їх розбудити не міг.

Тому на місце події довелося викликати співробітників охорони дикої природи, які будили тварин, б'ючи в барабани. Слони таки прокинулися, однак, вочевидь, як і буває після вживання алкоголю в людей, їм було погано. Вони повільно підвелися і повернулися у ліс.