В Індії бійцівський півень розтерзав власного господаря: чоловік стік кров'ю

В Індії сутичка між бійцівськими півнями завершилась смертю людини. У штаті Телангана чоловік випускав свого півня на ринг, коли птах підстрибнув і зачепив гострою шпорою область паху господаря. Постраждалий стік кров'ю.

45-річний Танугул Сатіш приїхав у Джагітал спеціально на бої півнів – туди він привіз і свого птаха.

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Півень поранив власника 7-сантиметровим лезом

Ще під час старту бою півень поранив власника 7-сантиметровою нагостреною шпорою. Травма виявилась несумісною з життям: потерпілий втратив дуже багато крові. Його доставили до лікарні, проте врятувати не змогли.

Бої були нелегальними

Бої були нелегальними, отож усю відповідальність за загибель Танугула Сатіша понесуть організатори кривавого дійства. Поліція порушила справу про ненамисне вбивство. Розшукують більше десятка осіб, які були присутні на боях.

Птаха доставили до відділення, де він залишиться аж до суду. Адже тепер півень – це доказ, як і ножі прикріплені до нього. При цьому у поліції запевняють, що нічого з птахом не станеться.