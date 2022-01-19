В Індії на борту військового корабля пролунав вибух: є загиблі

Поблизу берегів індійського Мумбаї 18 січня пролунав вибух на борту військово-морського корабля Ranvir. Унаслідок інциденту загинули троє службовців ВМС країни.

В офіційній заяві військово-морських сил Індії мовиться про те, що екіпаж судна оперативно відреагував і взяв ситуацію під контроль. Про серйозні матеріальні збитки інформації немає.

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У ході прикрого інциденту сьогодні на військово-морській верфі в Мумбаї троє військовослужбовців померли від травм, яких зазнали через вибух у внутрішньому відсіку на борту INS Ranvir,

– зазначили у ВМС.

Про причини вибуху наразі нічого невідомо. Слідчим доручено розібратися в причинах інциденту.

Індійські військові також додали, що корабель перебував в оперативному розгортанні через узбережжя з листопада 2021 року. Незабаром судно повинне було повернутися у базовий порт.

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