В Індії літак застряг під пішохідним мостом

Біля аеропорту Делі посеред траси застряг цивільний літак. Через неправильний розрахунок висоти авіасудна він не помістився під пішохідним мостом.

Відповідне відео із літаком стало популярним в інтернеті. Згодом аеропорт дав офіційне пояснення цієї специфічної ДТП.

Важливо В Італії літак влетів у будівлю: багато загиблих – моторошні фото

Старий літак, виведений з ладу

Ніс літака і його половина змогли проїхати під мостом. Хвіст та інша частина – безпомічно застрягли. Як видно на кадрах, літак належить компанії Air India. Там пояснили: літак є старим і виведеним з ладу. Його продали новому власнику і той саме займався перевезенням авіаційного судна. Рейсових польотів він не виконував.

Літак перевозили без крил, і скоріш за все, припустили в аеропорту, везли на металолом. Водій неправильно розрахував висоту судна, будучи впевненим, що пролізе під пішохідним мостом.

Літак застряг під мостом: дивіться відео

Через те, що літак застряг на трасі, транспортні засоби їдуть однією стороною шосе. Що надалі будуть робити з літаком – наразі на аеродромі не пояснили.